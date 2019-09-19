"Кличко потерял контроль": Ткаченко сделал заявление о выборах в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко хочет распустить Киевраду, поскольку сам признал, что потерял контроль и не способен управлять городом.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Слуги народа", бывший гендиректор "1+1" Александр Ткаченко. Он отметил, что вторая попытка Кличко собрать "коммерческую" сессию Киевсовета, "прикрываясь острыми социальными вопросами", опять провалилась.

"Мэр хочет распустить Киевраду, хотя речь идет о том, что именно депутаты не доверяют ему. Столице самом деле нужна полная перезагрузка – изменение и мэра, и Киеврады. Должны прийти люди, которые смогут качественно решать больные вопросы и эффективно управлять процессами в городе, и имеют доверие киевлян", – написал Ткаченко.

Александр Ткаченко и Виталий Кличко

Он напомнил, что в повестку дня ВР 19 сентября был внесен Закон о столице. Он приводит к европейским нормам самоуправления и четко определяет функции мэра города, Киеврады и районных советов, которые должны возобновить свое функционирование. А также определяет контрольные, а не управленческие полномочия центральной власти в Киеве.

"То, что при желании изменения могут делаться быстро, мы уже продемонстрировали работой в Верховной Раде. И Киев – на очереди. Киевляне достойны лучшего, чем имеют сейчас!", – подчеркнул нардеп.

Как писал OBOZREVATEL:

19 сентября мэр Киева Виталий Кличко обратился в Верховную Раду с просьбой распустить Киевраду VIII созыва и назначить досрочные выборы.

4 сентября Кабинет министров поддержал решение об увольнении Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Кличко заявил, что Кабмин сделал шаг навстречу тому, чтобы в столице было двоевластие. Но, сказал мэр, освободить его могут только киевляне.

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