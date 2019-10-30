'Классика и орал': 'слугу народа' поймали за заказом секс-услуг в Раде

В сети распространили информацию о том, что якобы нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

Провокационные фото обнародовало издание "Буквы". На кадрах видно, что переписка происходит в Раде.

На смартфоне в руках мужчины есть два чата со знакомствами: "Сеть знакомств Мам…" и "Loveeto". В начале переписки с некой девушкой мужчина узнал условия встречи с ней.

"Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно", – ответила она.

Журналисты издания утверждают, что переписку с девушкой вел именно Богдан Яременко.

Как известно, Яременко относится к группе влияния бизнесмена Игоря Коломойского. Нардеп женат и имеет двоих детей.

Ранее в "Слуге народа" поддерживали идею легализации проституции. Также будучи еще кандидатом в президенты Зеленский рассказал, что готов создать в стране аналог американского Лас-Вегаса, где будут легализованы проституция и игорный бизнес.

Интимная переписка в Раде Буквы

Интимная переписка в Раде Буквы

Интимная переписка в Раде Буквы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "слугу народа" поймали с "резиновым другом" в Раде.

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