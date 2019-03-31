"Классические жертвы популизма": Портников указал на связь Brexit с Украиной

Процесс выхода Великобритании из Европейского Союза должен стать "уроком популизма" для украинцев.

Такое мнение высказал публицист и журналист Виталий Портников в материале для "Радио Свобода". Он считает, что популистским шагом было уже само проведение референдума о выходе страны из ЕС.

"Если Великобритания выйдет из ЕС без договора — а такая возможность все еще сохраняется — к политической катастрофе добавится ощутимый экономический кризис, последствия которого сейчас трудно предсказать", — написал публицист.

Он подчеркнул, что всего за три года осуществить путь от благосостояния и стабильности к "политическому безумию" удается не каждой стране.

"Но у Великобритании вышло. И ее пример показателен. Страна стала классической жертвой популизма", — отметил Портников.

"Англичане ни о чем таком просто не думали. И не хотят думать сегодня. Именно поэтому политики-сторонники Brexit остаются на политической сцене и даже претендуют на власть. Хотя у одного из них нет понимания того, как безболезненно вывести страну из ЕС.

Просто потому что нельзя выйти из ЕС безболезненно. И об этом честно нужно сказать людям. Но нет никого, кто мог бы это сделать. Политики думают о выборах, о своих карьерах, но только не о будущем государства", — заключил журналист.

Дети с флагами Евросоюза на площади Независимости в Киеве, 18 марта 2018 Радио Свобода

Напомним, Британия должна была покинуть Евросоюз 29 марта. Однако премьер-министр Британии Тереза Мэй официально запросила ЕС об отсрочке до 30 июня.

Глава Европейского совета Дональд Туск выразил готовность пойти на уступки, но при одном обязательном условии.

Вскоре после этого Лондон охватили новые масштабные протесты из-за Brexit. Сотни тысяч британцев потребовали нового референдума

Как сообщал OBOZREVATEL:

В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.

25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна выйти из ЕС в марте 2019 года. Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.

По мнению эксперта-международника, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.

Ожидается, что это станет не только экономическим, но и беспрецедентным политическим ударом по целостности Евросоюза как такового.

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