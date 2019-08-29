Клал на Конституцию: депутат "Слуги народа" оскандалился наглой выходкой в Раде

Депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко облокотился на Конституцию Украины во время первого заседания Верховной Рады 9-го созыва.
Соответствующий снимок активно обговаривают пользователи сети. Отметим, таким образом депутат позировал возле трибуны для фотографии.
Известно, что нардеп прошел в парламент по мажоритарному 76-му округу в Запорожской области.
Евгений Шевченко
Коллаж
Евгений Шевченко
Соцсети
"И вы еще ждете от этих людей элементарного уважения к государству, если даже символы нашей государственности для них есть тем, на что можно "положить" или "упереться", – отметил один из интернет-пользователей.
"Стыдно!" "Какое оно темное", "Государственный имидж ничто, понты – все", – пишут в комментариях.
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Скриншот
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І ви ще чекаєте від цих людей елементарної поваги до держави, нації, якщо навіть символи нашої державності для них є тим, на що можна "покласти" або "впертися"? pic.twitter.com/MiACR3Lykj— Pavlo Nuss (@PavloNuss) August 29, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, назначенный на должность министра иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что возвращение Крыма и мир на Донбассе станут его приоритетами на посту и назвал условие амнистии для террористов.
За кандидатуру Пристайко на должность министра иностранных дел проголосовали 310 народных депутатов.
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