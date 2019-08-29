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Клал на Конституцию: депутат "Слуги народа" оскандалился наглой выходкой в Раде

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Депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко облокотился на Конституцию Украины во время первого заседания Верховной Рады 9-го созыва.

Соответствующий снимок активно обговаривают пользователи сети. Отметим, таким образом депутат позировал возле трибуны для фотографии.

Известно, что нардеп прошел в парламент по мажоритарному 76-му округу в Запорожской области.

Евгений Шевченко

Евгений Шевченко

Коллаж

Новости
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Евгений Шевченко

Евгений Шевченко

Соцсети

"И вы еще ждете от этих людей элементарного уважения к государству, если даже символы нашей государственности для них есть тем, на что можно "положить" или "упереться", – отметил один из интернет-пользователей.

"Стыдно!" "Какое оно темное", "Государственный имидж ничто, понты – все", – пишут в комментариях.

Клал на Конституцию: депутат "Слуги народа" оскандалился наглой выходкой в Раде

Скриншот

Клал на Конституцию: депутат "Слуги народа" оскандалился наглой выходкой в Раде

Скриншот

Клал на Конституцию: депутат "Слуги народа" оскандалился наглой выходкой в Раде

Скриншот

Клал на Конституцию: депутат "Слуги народа" оскандалился наглой выходкой в Раде

Скриншот

Клал на Конституцию: депутат "Слуги народа" оскандалился наглой выходкой в Раде

Скриншот

Клал на Конституцию: депутат "Слуги народа" оскандалился наглой выходкой в Раде

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, назначенный на должность министра иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что возвращение Крыма и мир на Донбассе станут его приоритетами на посту и назвал условие амнистии для террористов.

За кандидатуру Пристайко на должность министра иностранных дел проголосовали 310 народных депутатов.

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Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа скандалы фотографии
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Пигин Макс
Пигин Макс
На эту книжку в 2014 столько навалили, мама не горюй...
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Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
на палю всю ЗЕкоМанду
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