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29 октября • обновлено в 20:11
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"Жаль, рук не видно": новое фото Кивы в Раде вызвало ажиотаж в сети

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В сети опубликовали новое фото народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы, который ранее оскандалился непристойным поведением в Верховной Раде.

Кадр опубликовал в Facebook фотокорреспондент Ян Доброносов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Кива ехидно улыбнулся на фото, что вызвало соответствующие ассоциации с недавним инцидентом. "Странный человек. Посмотрел на меня и спросил, каких женщин я люблю", – подписал Доброносов.

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Новое фото Кивы в Раде вызвало ажиотаж

Новое фото Кивы в Раде вызвало ажиотаж

Facebook Яна Доброносова

"Страшно ставить лайк", "Он просто боится, что тебе тоже "Юля Конкурс красоты в Одессе" нравится", "Кива стал сутенером?", "Жаль, на фото его рук не видно", "Хочет поделиться", "А не было обращения "доктор"?" – сыронизировали в комментариях украинцы.

Новое фото Кивы в Раде вызвало ажиотаж

Новое фото Кивы в Раде вызвало ажиотаж

Отметился под постом и сам Кива. Так, пользовательница Анна Пономаренко написала: "Не терпелось потеребонькать". "Ты часто думаешь о моем х**?" – ответил ей нардеп. Он отреагировал еще на ряд комментариев.

'Жаль, рук не видно': новое фото Кивы в Раде вызвало ажиотаж в сети
'Жаль, рук не видно': новое фото Кивы в Раде вызвало ажиотаж в сети
'Жаль, рук не видно': новое фото Кивы в Раде вызвало ажиотаж в сети
'Жаль, рук не видно': новое фото Кивы в Раде вызвало ажиотаж в сети
'Жаль, рук не видно': новое фото Кивы в Раде вызвало ажиотаж в сети

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Илья Кива
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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