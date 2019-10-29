'Жаль, рук не видно': новое фото Кивы в Раде вызвало ажиотаж в сети

В сети опубликовали новое фото народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы, который ранее оскандалился непристойным поведением в Верховной Раде.

Кадр опубликовал в Facebook фотокорреспондент Ян Доброносов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Кива ехидно улыбнулся на фото, что вызвало соответствующие ассоциации с недавним инцидентом. "Странный человек. Посмотрел на меня и спросил, каких женщин я люблю", – подписал Доброносов.

Новое фото Кивы в Раде вызвало ажиотаж Facebook Яна Доброносова

"Страшно ставить лайк", "Он просто боится, что тебе тоже "Юля Конкурс красоты в Одессе" нравится", "Кива стал сутенером?", "Жаль, на фото его рук не видно", "Хочет поделиться", "А не было обращения "доктор"?" – сыронизировали в комментариях украинцы.

Новое фото Кивы в Раде вызвало ажиотаж

Отметился под постом и сам Кива. Так, пользовательница Анна Пономаренко написала: "Не терпелось потеребонькать". "Ты часто думаешь о моем х**?" – ответил ей нардеп. Он отреагировал еще на ряд комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кива попался на "рукоблудии" в зале Верховной Рады. Инцидент произошел 2 октября. На видео видно, как Кива разговаривал с девушкой Юлией из Одессы во время заседания. Затем нардеп отложил телефон и принялся чесать область паха.

Позднее он назвал этот ролик монтажом, однако выразил уверенность, что каждый мужчина занимается "рукоблудием".

Кроме того, Кива предложил созвать пресс-конференцию для своего полового органа.

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