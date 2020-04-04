Киве вручили подозрение из-за драки в ресторане

Народному депутату от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илье Киве объявили подозрение из-за нападения на человека в одном из ресторанов в центре Киева.

Об этом сообщил руководитель одного из департаментов Офиса генерального прокурора Александр Панов, сообщает "Слідство.Інфо".

"Сегодня народному депутату Илье Киве объявлено подозрение в умышленном причинении тяжелого телесного повреждения", – сказал Панов.

Илья Кива Униан

По его словам, после драки Киву неоднократно вызывали в Государственное бюро расследований для вручения подозрения, однако он не приходил. Кроме того, прокуратура пыталась через суд заставить прийти нардепа, но судьи отказали. После этого его безуспешно попытались вызвать еще раз.

"Поскольку народный депутат отказался получить в руки любое сообщение, расписываться в сообщении о подозрении, ему объявили это сообщение под видеозапись", – уточнил Панов.

Как писал OBOZREVATEL ранее, народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива налил на стул бывшего генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки воду и обозвал его "ссыкуном".

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