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24 февраля • обновлено в 13:00
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Киве припомнили ярый протест против 23 февраля в Украине

5.8т
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В сети напомнили о том, что ранее народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива был ярым противником празднования в Украине советского праздника 23 февраля.

Скриншоты его старых постов опубликовали в паблике "Баба і кіт" на Facebook, а также на Telegram-канале "Майдан News".

"П – принципиальность", "Кива-Кива, ай-ай-ай. Мастер-класс по переобуванию в полете", – написали в публикациях их авторы.

В частности, скриншот сообщения Кивы о неуместности праздника оккупантов в Украине датирован 23 февраля 2015 года.

Илья Кива

Илья Кива

"Аргумент"

"Огромная просьба! Не поздравлять меня с праздником армии государства, которое уничтожает украинскую нацию, которое я считаю своим врагом и врагом моей Родины! Научитесь ценить и знать наше украинское! День украинской армии – 06.12, День украинской милиции – 20.12", – писал тогда Кива.

Киве припомнили ярый протест против 23 февраля в Украине

Более того, на еще одном скриншоте от 1 января 2016 года тогда еще будущий политик писал, что пока все празднуют, он готовит "план тотальной утилизации ваты" в 2016 году.

Киве припомнили ярый протест против 23 февраля в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, Кива гневно отреагировал на запрет в Украине советского праздника 23 февраля и решил поздравить с ним украинцев. При этом одиозный политик нецензурно высказался в адрес закона о декомунизации.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
23 февраля
Персона
Илья Кива
Место
Украина
Тег
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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Комментарии
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Виня Ксения
Виня Ксения
Идиот. Что с него взять?
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Переобувается. Очком что то чует , видать.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
после стакана и не такое напишешь..
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