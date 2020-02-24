В сети напомнили о том, что ранее народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива был ярым противником празднования в Украине советского праздника 23 февраля.

Скриншоты его старых постов опубликовали в паблике "Баба і кіт" на Facebook, а также на Telegram-канале "Майдан News".

"П – принципиальность", "Кива-Кива, ай-ай-ай. Мастер-класс по переобуванию в полете", – написали в публикациях их авторы.

В частности, скриншот сообщения Кивы о неуместности праздника оккупантов в Украине датирован 23 февраля 2015 года.

Илья Кива "Аргумент"

"Огромная просьба! Не поздравлять меня с праздником армии государства, которое уничтожает украинскую нацию, которое я считаю своим врагом и врагом моей Родины! Научитесь ценить и знать наше украинское! День украинской армии – 06.12, День украинской милиции – 20.12", – писал тогда Кива.

Более того, на еще одном скриншоте от 1 января 2016 года тогда еще будущий политик писал, что пока все празднуют, он готовит "план тотальной утилизации ваты" в 2016 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кива гневно отреагировал на запрет в Украине советского праздника 23 февраля и решил поздравить с ним украинцев. При этом одиозный политик нецензурно высказался в адрес закона о декомунизации.

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