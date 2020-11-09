Кивалов призвал одесситов голосовать за Николая Скорика

Экс-кандидат на пост городского головы Одессы, почетный гражданин города Сергей Кивалов обратился к одесситам с призывом отдать свой голос во втором туре выборов мэра за Николая Скорика.

Он отметил, что Скорик родом из Одессы и хорошо знает проблемы и особенности города. Об этом рассказали в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".

"Через несколько дней судьба Одессы будет решаться во втором туре выборов. Я призываю всех наших сторонников поддержать кандидата в мэры Николая Скорика, с которым мы едины в том, что нужно положить конец тотальной застройке исторического центра и побережья, деградации городского хозяйства, медицины и социальных институтов", – заявил Сергей Кивалов.

По словам Кивалова, у Скорика большой опыт управленческой работы, он был председателем Одесского областного совета и губернатором Одесской области. "Являясь народным депутатом Украины, имеет мощную политическую поддержку. И я уверен: он будет хорошим мэром Одессы", – резюмировал политик.

Отметим, что ранее Николая Скорика призвали поддержать известный одесский политик и меценат Дмитрий Голубов и экс-кандидат в мэры Евгений Червоненко.

Напомним также, что второй тур выборов мэра Одессы состоится 15 ноября.