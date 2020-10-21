Кивалов – о выборах в Одессе: нас ждет настоящий бой за каждый голос. Видео

Кандидат на пост мэра Одессы, лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов заявил, что в день выборов, 25 октября, городская власть запустит фальсификации: "карусели", вбросы, подкуп комиссий.

Информация об этом поступает из разных источников, сказал он в своем видеообращении к одесситам, которое опубликовано на YouTube в среду, 21 октября. Политик добавил, что горожан ждет "не просто голосование, а настоящий бой за каждый голос" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он обратился к членам избирательных комиссий, предупреждая о последствиях избирательных нарушений: "Я обращаюсь к членам избирательных комиссий. Статья 160-я Уголовного кодекса Украины предусматривает жесткие санкции – к 7 годам лишения свободы за фальсификацию выборов. Сто раз подумайте, прежде чем брать 30 "доверяйских" сребреников! Оно того не стоит. Напомню, городская территориальная комиссия уже была распущена, а двое членов комиссии уже задержаны. И я обещаю: каждый факт фальсификации я, как юрист, доведу до обвинительного заключения".

Кандидат также отметил, что о нем собираются запустить слухи, в частности, о снятии с выборов.

"Уже сейчас в типографиях печатаются провокационные плакаты и борды против Кивалова, а в последний день они собираются запустить слухи о том, что Кивалов снялся с выборов. Не верьте, это ложь! Мы будем бороться за Одессу до победы! Придите на выборы, и мы очистим Одессу от тех, кто ее разрушил! " – сказал Кивалов.