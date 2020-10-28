Кива устроил постановочную акцию в центре Киева и поблагодарил СССР. Видео

В среду, 28 октября, в годовщину изгнания нацистских оккупантов из Украины, нардеп от ОПЗЖ Илья Кива устроил постановочную акцию с возложением цветов в киевском парке Вечной Славы, где благодарил "советских солдат".

Видео с мероприятия в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов. Для акции политик привел к мемориалу членов своей организации "Патриоты – За жизнь".

На записи показано, как Кива ходил между рядами мужчин и тщательно строил "патриотов" в шеренги. Мужчинам также раздавали цветы для возложения.

Политик на камеру сказал, что пришел, чтобы почтить жертв Второй мировой войны по случаю Дня освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Илья Кива в парке Вечной Славы Скриншот

"Мы здесь, чтобы почтить память погибших, отдавших жизни на нашей земле, наших дедов-прадедов, которыми мы гордимся ...Это огромный праздник, когда наша Родина была освобождена", – рассказал он.

Добавим, что после построения Кива вышел в эфир нескольких телеканалов, где произнес речь, поблагодарив "советских солдат, которые победили фашизм".

Кива выступил в эфире ТВ Скриншот

"Мы никогда не примем фашизм. Мой сын воспитывается в лучших традиция. Он помнит и гордится своим прадедом – героем Советского Союза", – высказался Кива.

Кроме того, он утверждал, что в западных областях Украины "укоренилась фашистская, нацистская идеология".

Кива на акции благодарил СССР Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп Илья Кива угодил в международный скандал из-за войны в Нагорном Карабахе.