Кива устроил постановочную акцию в центре Киева и поблагодарил СССР. Видео

В среду, 28 октября, в годовщину изгнания нацистских оккупантов из Украины, нардеп от ОПЗЖ Илья Кива устроил постановочную акцию с возложением цветов в киевском парке Вечной Славы, где благодарил "советских солдат".

Видео с мероприятия в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов. Для акции политик привел к мемориалу членов своей организации "Патриоты – За жизнь".

На записи показано, как Кива ходил между рядами мужчин и тщательно строил "патриотов" в шеренги. Мужчинам также раздавали цветы для возложения.

Политик на камеру сказал, что пришел, чтобы почтить жертв Второй мировой войны по случаю Дня освобождения Украины от фашистских захватчиков.

"Мы здесь, чтобы почтить память погибших, отдавших жизни на нашей земле, наших дедов-прадедов, которыми мы гордимся ...Это огромный праздник, когда наша Родина была освобождена", – рассказал он.

Добавим, что после построения Кива вышел в эфир нескольких телеканалов, где произнес речь, поблагодарив "советских солдат, которые победили фашизм".

"Мы никогда не примем фашизм. Мой сын воспитывается в лучших традиция. Он помнит и гордится своим прадедом – героем Советского Союза", – высказался Кива.

Кроме того, он утверждал, что в западных областях Украины "укоренилась фашистская, нацистская идеология".

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп Илья Кива угодил в международный скандал из-за войны в Нагорном Карабахе.