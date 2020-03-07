Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива прокомментировал отставку генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки и обозвал его "ссыкуном".

На своей странице в Facebook Кива опубликовал видеобращение, на котором показывает мокрый след на стуле в зале Верховной Рады, где сидел экс-генпрокурор (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Кива устроил "мокрую" выходку в Раде и унизил Рябошапку Скриншот из видео

"Буквально две минуты назад здесь находился генеральный прокурор Руслан Рябошапка. И все, что от него осталось - это мокрое место. Вот этот ссыкун, как он собирался бороться с преступностью! Он вообще преступников видел в принципе? Поэтому вот подобным точно нечего делать в правоохранительной системе", – сказал Кива на видео.

Кива устроил "мокрую" выходку в Раде и унизил Рябошапку Скриншот из видео

Отметим, что во время заседания ВР Рябошапка случайно разлил воду на сидение. Это произошло, когда народные депутаты с трибуны выступали о недоверии к нему. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале netipichnyi_kharkov.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Верховная Рада Украины вечером 5 марта выразила недоверие и поддержала отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки на внеочередном пленарном заседании парламента.

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