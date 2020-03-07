Кива собрался в Москву на 9 мая, чтобы "объединить общество"

"Оппозиционная платформа – За жизнь" будет праздновать День победы на параде в Москве.

Такое заявление сделал народный депутат от фракции Илья Кива в комментарии журналистам в эфире телеканала NewsOne (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Мы есть нация и потомки победителей, и это должно лежать в основе воспитательного процесса. Великая победа, которая была тысячами жизней заработана нашими предками, это же то достояние, которым мы должны бесконечно гордиться. Нам пытаются навязать историю пособников фашизма, нам пытаются вдолбить в голову историю предателей", – сказал он.

Кива поедет в Москву на 9 мая

По словам Кивы, украинские воины внесли вклад в победу над фашизмом, потому для каждого здравомыслящего человека – это гордость.

"75 годовщина — это та дата, которая вызывает огромное уважение. Мы обязаны, наша фракция обязательно будет праздновать память великой победы и присутствовать в Москве на параде. Мы должны находить точки соприкосновения, чтобы урегулировать конфликт, который существует между нашими странами. Празднование 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне может не только объединить общество, но и стать отправной точкой в урегулировании конфликта на Донбассе и нормализации отношений с РФ", — отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кива налил на стул бывшего генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки воду и обозвал его "ссыкуном".

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