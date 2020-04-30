Кива пригрозил украинцам гибелью и уничтожением

Народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива озвучил неоднозначное высказывание о том, что украинцам как нации якобы грозит гибель и полное исчезновение.

Одиозный политик считает, что это неизбежно без нового лидера. Странную позицию парламентария изложили на официальном сайте его партии.

Илья Кива ТСН

"Мы будем уничтожаться и погибать, пока в стране не появится лидер, который сможет собрать страну, навести порядок, у которого будет четкая мотивация действовать в интересах украинского народа, который не будет отвлекаться на возгласы европейских и американских партнеров. Нам нужна сильная партия у власти", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Кива с экрана телевизора открыто заявил, что будет бороться против Украины и ее народа.

Позже нардеп в программе у журналистки Янины Соколовой попытался оправдаться за свой прокол и заявил, что не говорил такого.

Кроме того, он вышел из себя и прокомментировал ситуацию в нецензурной форме.

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