Кива пригрозил украинцам гибелью и уничтожением

Народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива озвучил неоднозначное высказывание о том, что украинцам как нации якобы грозит гибель и полное исчезновение.
Одиозный политик считает, что это неизбежно без нового лидера. Странную позицию парламентария изложили на официальном сайте его партии.
Илья Кива
ТСН
"Мы будем уничтожаться и погибать, пока в стране не появится лидер, который сможет собрать страну, навести порядок, у которого будет четкая мотивация действовать в интересах украинского народа, который не будет отвлекаться на возгласы европейских и американских партнеров. Нам нужна сильная партия у власти", – подытожил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Кива с экрана телевизора открыто заявил, что будет бороться против Украины и ее народа.
Позже нардеп в программе у журналистки Янины Соколовой попытался оправдаться за свой прокол и заявил, что не говорил такого.
Кроме того, он вышел из себя и прокомментировал ситуацию в нецензурной форме.
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