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30 апреля • обновлено в 13:49
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Кива пригрозил украинцам гибелью и уничтожением

5.1т
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Народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива озвучил неоднозначное высказывание о том, что украинцам как нации якобы грозит гибель и полное исчезновение.

Одиозный политик считает, что это неизбежно без нового лидера. Странную позицию парламентария изложили на официальном сайте его партии.

Илья Кива

Илья Кива

ТСН

"Мы будем уничтожаться и погибать, пока в стране не появится лидер, который сможет собрать страну, навести порядок, у которого будет четкая мотивация действовать в интересах украинского народа, который не будет отвлекаться на возгласы европейских и американских партнеров. Нам нужна сильная партия у власти", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Илья Кива
Место
Украина
Тег
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни, поздно пить Боржоми, когда почки отвалились... смиритесь... ваша судьба уже решена, декоммунизация неизбежна... и никто не виноват, сами накликали...
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Bodnar Miron
Bodnar Miron
Шкода, що в цілому правильні слова звучать з уст ідіота.
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Ага, даешь в президенты мертвечука! Или на худой конец - киву ! Только в ОПиЗеЖи можно найти " сильного" лидера, ну вроде младшего добкина.
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