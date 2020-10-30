Кива послал в "ж**у" СНБО и назвал электронное декларирование "кормушкой для иностранных агентов"
Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива считает, что электронное декларирование не нужно и оно является "кормушкой для иностранных агентов".
Нардеп был одним из подписантов обращения в Конституционный суд, отменивший уголовное наказание за недостоверное декларирование. В комментарии Telegram-каналу Pavlovsky News он послал в "ж**у" Совет национальной безопасности и обороны.
"В ж**у эти СНБО и их заседания. Мне не интересно мнение власти", – сказал он.
По мнению Кивы, власть "пытается угодить своим кураторам". Он считает, что налоговые органы способны справиться с борьбой с коррупцией.
"Антиконституционная история с декларированием всего-навсего создала определенные обстоятельства для зарабатывания денег в качестве фактора давления. Я считаю, что КС принял правомерное решение и мне плевать на заседание СНБО. У нас есть высший орган, определяющий законность, и этот орган – Конституционный суд", – подчеркнул нардеп.
Как сообщал OBOZREVATEL, 29 октября СНБО провел заседание после того, как Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
На нем президент Владимир Зеленский поручил разработать и подать в Верховную Раду законопроект о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству.
Также на заседании Кабмина было принято распоряжение, которым правительство обязало Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции возобновить работу реестра и открыть доступ к декларациям чиновников (он был закрыт после решения КС).