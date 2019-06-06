Кива пойдет на выборы с Бойко и Медведчуком: что известно

Председатель Социалистической партии Украины Илья Кива заявил, что будет баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

О своем решении рассказал он в комментарии "Стране".

"Время перемен. Знаете, кто больше всего имеет право говорить о мире и знает ему цену. Это солдат, прошедший войну. Пора сшивать страну. Хватит кокетничать перед друг другом в вышиванках. Закатываем рукава, объединяемся и начинаем строить сильную, независимую и целостную Украину. Мы должны научиться слышать и видеть друг друга. Отбросить предрассудки и научиться системе компромиссов. Мы все привыкли скучать по Донбассу, а я хочу показать своему сыну украинский Донбасс. Сильный и процветающий. И как можно скорее", – сказал Кива.

Илья Кива КП в Украине

Отмечается, что по спискам партии Кива идет под 31 номером, это означает, что для его прохода в Раду политической силе нужно набрать 13%.

Илья Кива и Вадим Рабинович

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили, что будут участвовать во внеочередных парламентских выборах 21 июля, не объединяясь с "Оппозиционным блоком". Стала также известна первая десятка кандидатов от политсилы.

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