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Кива пойдет на выборы с Бойко и Медведчуком: что известно

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Председатель Социалистической партии Украины Илья Кива заявил, что будет баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

О своем решении рассказал он в комментарии "Стране".

"Время перемен. Знаете, кто больше всего имеет право говорить о мире и знает ему цену. Это солдат, прошедший войну. Пора сшивать страну. Хватит кокетничать перед друг другом в вышиванках. Закатываем рукава, объединяемся и начинаем строить сильную, независимую и целостную Украину. Мы должны научиться слышать и видеть друг друга. Отбросить предрассудки и научиться системе компромиссов. Мы все привыкли скучать по Донбассу, а я хочу показать своему сыну украинский Донбасс. Сильный и процветающий. И как можно скорее", – сказал Кива.

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Илья Кива

Илья Кива

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Отмечается, что по спискам партии Кива идет под 31 номером, это означает, что для его прохода в Раду политической силе нужно набрать 13%.

Илья Кива и Вадим Рабинович

Илья Кива и Вадим Рабинович

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили, что будут участвовать во внеочередных парламентских выборах 21 июля, не объединяясь с "Оппозиционным блоком". Стала также известна первая десятка кандидатов от политсилы.

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Илья КиваЮрий БойкоВиктор Медведчук
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Сергей
Воронов Сергей
круто - теперь будет жить с Рабиновичем...
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