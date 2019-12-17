Прикрылся психбольницей: Кива "откупился" от тюрьмы медсправкой

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива избежал тюремного заключения за коррупцию благодаря справке из психбольницы.

Об этом говорится в расследовании Bihus Info. В нем отмечается, что скандальный инцидент произошел в декабре 2013 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Тогда Октябрьский районный суд Полтавы признал Киву виновным в получении взятки. Согласно тексту судебного приговора, преступление произошло в 2011 году, когда Кива был заместителем начальника Управления защиты прав потребителей в Полтавской области.

Несмотря на то, что это преступление считается тяжким, суд наказал Киву лишь 10-ю тысячами гривен штрафа и запретом занимать должности государственной службы на один год.

При этом суд, среди смягчающих обстоятельств, принял во внимание, что Кива "находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больнице с диагнозом "последствия черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности, является инвалидом ІІ группы, имеет болезненное состояние здоровья вследствие перенесенных закрытых черепно-мозговых травм".

Суд смягчил наказание Кивы из-за справки из психбольницы Bihus Info

Однако до ноября 2019 года Кива категорически отрицал, что имел проблемы с психическим здоровьем. И только 28 ноября в одном из интервью нардеп рассказал, что проблемы со здоровьем таки имел, но другого характера. По его словам, они проявились в 2011 году во время пребывания в СИЗО.

Илья Кива ТСН

"Состоялся, наверное, срыв. У меня началась эпилепсия. Этот момент суд учел – хотя суд "заряжали" на то, чтобы в принципе меня никогда уже не выпустить ", – сказал Кива.

При этом он подчеркнул, что эпилептические припадки прекратились то ли в 2012-м, то ли в 2013 году, после чего комиссия признала его здоровым.

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Расследователи подчеркивают, что если эти слова скандального парламентария соответствуют действительности, то суд не имел оснований смягчать наказание по состоянию здоровья в конце 2013 года. Однако суд повторно учел его болезнь и инвалидность даже в августе 2014 года, когда пересмотрел приговор и применил к Киве амнистию.

На вопрос журналистов, почему в судебных решениях по делу написано не об эпилепсии, а о психопатизации личности, Кива не смог четко ответить.

"В данном случае я сказал о том, что у меня в действительности было. Я не знаю, что там написано в решении суда", – сказал нардеп.

Напомним, что и в 2013 году, и при пересмотре приговора в 2014 году Кива признал свою вину. К примеру, в приговоре 2014 года указано: "В настоящее время он осознал противоправность предыдущего поведения, которую допустил в большей степени из-за своей неосведомленности в нормах действующего законодательства и своих служебных полномочий".

Но после того, как Кива стал депутатом, он нашел этому странное объяснение. Так, нардеп оправдал свое признание в 2013 году тем, что его якобы выбили из него шантажом. По поводу повторного признания в 2014 году он вовсе не дал вразумительных объяснений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Илья Кива попался на "рукоблудии" в зале Верховной Рады. Инцидент произошел 2 октября. На видео видно, как Кива разговаривал с девушкой Юлией из Одессы во время заседания. Затем нардеп отложил телефон и принялся чесать область паха.

Позднее он назвал этот ролик монтажом, однако выразил уверенность, что каждый мужчина занимается "рукоблудием".

Кроме того, Кива предложил созвать пресс-конференцию для своего полового органа.

А 31 октября Кива снова оконфузился, попав в объективы журналистов в Раде. Он ерзал на кресле, не обращая внимание на происходящее в сессионном зале, с отстраненным видом нажимал что-то на пульте и смотрел в телефон. Когда же нардеп заметил, что все это снимали журналисты, подмигнул и показал на камеру язык.

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