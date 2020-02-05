"Ко власти дорвались те, кому тут не место!" Кива набросился на Рябошапку в Раде. Видео

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива гневно обратился к генеральному прокурору Руслану Рябошапке из-за своего конфликта с Михаилом Майманом.

Он не сдержался на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Видео опубликовал журналист Андрей Павловский (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"У меня происходит инцидент. Меня ударил гражданин Майман, проходящий по делу по расхищению и разворовыванию предприятия в Херсонской области. Но Майман, понимая, что провокация провалилась, едет в ГБР, где его перехватывает ваш заместитель Чумак, который действует в интересах Палатного, бывшего нардепа… Если вы допускаете такие ляпы по отношению к нардепам, то что говорить обычным гражданам! Чем раньше вы уйдёте в отставку, тем больше шансов у нашего общества быть защищенным", – вспылил Кива.

Кива набросился на Рябошапку в Раде Скриншот из видео

Нардеп заявил, что его преследуют за то, что он входит в оппозиционную фракцию, а также, что выступает против организованной преступности в Украине. "Своих детей, Руслан Георгиевич, мне пришлось вывезти за границу", – добавил Кива.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Между Кивой и посетителем ресторана в Киеве Майманом завязалась драка.

Михаил Майман, с которым в киевском ресторане сцепился нардеп Кива, назвал недопустимым, чтобы такие политики находились в стенах Верховной Рады.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл производство по факту нанесения народным депутатом от ОПЗЖ Ильей Кивой телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве.

Позже в сеть попало видео драки с народным депутатом от ОПЗЖ Ильей Кивой.

Также в сети появилась переписка народного Ильи Кивы с Михаилом Майманом.

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