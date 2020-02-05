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7 февраля • обновлено в 08:07
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"Ко власти дорвались те, кому тут не место!" Кива набросился на Рябошапку в Раде. Видео

12.5т
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Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива гневно обратился к генеральному прокурору Руслану Рябошапке из-за своего конфликта с Михаилом Майманом.

Он не сдержался на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Видео опубликовал журналист Андрей Павловский (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"У меня происходит инцидент. Меня ударил гражданин Майман, проходящий по делу по расхищению и разворовыванию предприятия в Херсонской области. Но Майман, понимая, что провокация провалилась, едет в ГБР, где его перехватывает ваш заместитель Чумак, который действует в интересах Палатного, бывшего нардепа… Если вы допускаете такие ляпы по отношению к нардепам, то что говорить обычным гражданам! Чем раньше вы уйдёте в отставку, тем больше шансов у нашего общества быть защищенным", – вспылил Кива.

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Кива набросился на Рябошапку в Раде

Кива набросился на Рябошапку в Раде

Скриншот из видео

Нардеп заявил, что его преследуют за то, что он входит в оппозиционную фракцию, а также, что выступает против организованной преступности в Украине. "Своих детей, Руслан Георгиевич, мне пришлось вывезти за границу", – добавил Кива.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Руслан Рябошапка Илья Кива
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Офис генерального прокурора Украины
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
ихнее место возле туалета
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
да ты сам, как и некоторые, на рабочем месте далёк от истин приоритета государственности над личным. а оно у тебя публично вообще аморально предметно присяги депутата ☝
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Гоша Злой
Гоша Злой
дочь полицейскую тоже отправил за границу? у нее же табельное должно быть чтобы отстреливаться от врагов) да и он козырял стволами перед гражданскими в поезде.... что-то сцикотно стало после хука в табло....вот такие они социалисты....
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