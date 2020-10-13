КИУ раскритиковал идею Зеленского о всенародном опросе в день выборов

Проведение опроса граждан в день местных выборов, который анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, не предусмотрена Избирательным кодексом.

Об этом в Facebook сообщил Комитет избирателей Украины. Для проведения всеукраинского опроса нет юридических механизмов.

В КИУ отметили, что на сегодняшний день непонятно, кто будет проводить опрос, как будут определяться вопросы, как будет происходить процедура голосования, будет ли проводиться опрос в помещениях избирательных участков или за их пределами, какие юридические последствия будут иметь его результаты.

"В случае привлечения к проведению опроса членов участковых избирательных комиссий, это будет противоречить действующему законодательству. Избирательный кодекс Украины четко предусматривает набор процедур, которые используются во время проведения голосования на местных выборах, и определяет полномочия членов избирательных комиссий", – сказано в заявлении.

Также в нем отмечено, что любая дополнительная нагрузка на членов комиссий потенциально может заблокировать избирательный процесс, учитывая, что до дня голосования осталось 12 дней.

"Избиратели должны иметь достаточно времени для того, чтобы сделать осознанный выбор относительно того или иного вопроса, а сторонники и оппоненты различных вариантов ответов должны иметь возможности для проведения агитационной работы среди граждан", – отметили в КИУ.

В заявлении уточнили, что в нынешних условиях соблюдение этих базовых правил невозможно и может рассматриваться как манипулятивная технология и попытка влияния на результаты голосования.

Кроме того, там напомнили, что подобные инициативы уже рассматривались в Верховной Раде, однако не были приняты, зато подверглись критике экспертов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к народу и призвал граждан принять участие в масштабном опросе 25 октября, подразумевая местные выборы.