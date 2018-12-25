КВУ показал, какие фракции меньше всего поддерживают децентрализацию

"Оппозиционный блок", ВО "Батьківщина" и Радикальная партия Олега Ляшко меньше среди парламентских фракций поддерживают реформу децентрализации.

За время работы Верховной Рады VIII созыва было принято 23 закона по обеспечению реформы, – передает Комитет избирателей Украины.

В среднем их поддерживали (нажимали "за") только 17% депутатов фракции "Оппозиционного блока". Так, ни один депутат Опоблоку не поддержал базовые для реформы законы "О добровольном объединении территориальных общин" и "Об основах государственной региональной политики".

Также "за" голосовали менее половины депутатов "Батьківщини" – 47%. Только 9 депутатов из 20 поддержали закон о создании объединенных общин вокруг крупных городов (№2379 от 03.04.2018), семь политиков проголосовали за закон по урегулированию статуса старосты деревни, поселка (№1848 от 09.02.2017).

В Радикальной партии Олега Ляшко уровень поддержки составил – 59%. Ни один депутат РПЛ не поддержал закон о передаче ЦИК полномочий по назначению выборов в ОТГ (№676 от 02.09.15). Лишь 10 депутатов из 21 проголосовали за расширение полномочий органов местного самоуправления в части предоставления административных услуг (№888 от 10.12.15).

Чаще всего законы принимались голосами фракций "Самопомочі", "Народного Фронта" и "Блока Петра Порошенко". В среднем "за" голосовали 65% депутатов "Самопомочі", 74% – БПП и 83% – "Народного Фронта".

"Децентрализация – единственная реформа, которая была упомянута во всех избирательных программах парламентских партий. На словах ее поддерживают все политики, но их действия часто отличаются от риторики. Например, Опоблок не голосовал за выделение дополнительных средств на выборы в громадах, а "Батьківщина" не поддержала разблокирования выборов в ОТГ из разных районов. Однако, когда выборы все же были назначены, обе фракции активно принимали в них участие", – отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Напомним, что в 2016 году КИУ также проводил исследования по поддержке реформы децентрализации в парламенте.