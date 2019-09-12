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12 сентября • обновлено в 16:23
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Роспуск ЦИК: Комитет избирателей выступил против решения Зеленского

1.7т Читать материал на украинском

Комитет избирателей Украины (КИУ) выступил против решения президента Владимира Зеленского распустить Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

"КИУ считает это решение политически мотивированным", – заявила заместитель генерального директора Комитета избирателей Украины Наталья Линник в эфире ObozTV.

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По мнению Линник, президент хочет распустить нынешний состав Центризбиркома ради проведения досрочных местных выборов.

"Цель – проведение т.н. "четвертого тура выборов", о котором говорил президент Зеленский на праздновании победы своего парламентского большинства 21 июля. Речь идет о проведении досрочных местных выборов – как в отдельных городах-миллиониках, так и в целом по всей Украине", – отметила она.

В КИУ обратили внимание, что поводом к назначению выборов может стать окончание реформы децентрализации в Украине.

"Эксперты называют разные даты. Одни говорят, что это начало 2020 года, другие говорят, что возможно проведение этих выборов уже с 1 по 15 декабря текущего года", – уточнила Линник.

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Она предположила, что скандальная инициатива президента "окончательное и бесповоротное решение", поскольку коалиция "Слуги народа" сможет набрать необходимое количество голосов.

"Это первый прецедент в истории Украины, когда будет полностью изменен состав ЦИК в угоду политическим целям.Как я уже назвала выше – это проведение местных выборов. А возможно и проведение досрочных парламентских выборов, если парламент не будет принимать решения, которые им предлагает президент Украины", – подчеркнула Линник.

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Согласно позиции КИУ, аргументы Зеленского не являются достаточным обоснованием для изменения состава Центризбиркома.

Линник объяснила, что большинство доводов в представлении президента построены на судебных решениях, которые отменили ряд постановлений ЦИК.

"Но в большей мере они свидетельствуют о наличии более глобальных проблем, связанных с разночтением избирательного законодательства – как представителями ЦИК, так и судами. Поэтому КИУ настаивает на продолжении избирательной реформы. Чтобы законодательных коллизий и такого разночтения не возникало", – резюмировала эксперт.

9 сентября Зеленский подал в Раду представление о роспуске ЦИК

9 сентября Зеленский подал в Раду представление о роспуске ЦИК

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский принял решение распустить Центральную избирательную комиссию. Соответствующее представление было подписано 9 сентября и направлено в Верховную Раду для окончательного решения.

Также в "Слуге народа" уже анонсировали новые досрочные местные выборы, которые могут пройти в нескольких регионах.

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Темы
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Персоны
Наталья Линник Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
ЦИК КИУ Верховная Рада Украины
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