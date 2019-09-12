Роспуск ЦИК: Комитет избирателей выступил против решения Зеленского

Комитет избирателей Украины (КИУ) выступил против решения президента Владимира Зеленского распустить Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

"КИУ считает это решение политически мотивированным", – заявила заместитель генерального директора Комитета избирателей Украины Наталья Линник в эфире ObozTV.

По мнению Линник, президент хочет распустить нынешний состав Центризбиркома ради проведения досрочных местных выборов.

"Цель – проведение т.н. "четвертого тура выборов", о котором говорил президент Зеленский на праздновании победы своего парламентского большинства 21 июля. Речь идет о проведении досрочных местных выборов – как в отдельных городах-миллиониках, так и в целом по всей Украине", – отметила она.

В КИУ обратили внимание, что поводом к назначению выборов может стать окончание реформы децентрализации в Украине.

"Эксперты называют разные даты. Одни говорят, что это начало 2020 года, другие говорят, что возможно проведение этих выборов уже с 1 по 15 декабря текущего года", – уточнила Линник.

Она предположила, что скандальная инициатива президента "окончательное и бесповоротное решение", поскольку коалиция "Слуги народа" сможет набрать необходимое количество голосов.

"Это первый прецедент в истории Украины, когда будет полностью изменен состав ЦИК в угоду политическим целям.Как я уже назвала выше – это проведение местных выборов. А возможно и проведение досрочных парламентских выборов, если парламент не будет принимать решения, которые им предлагает президент Украины", – подчеркнула Линник.

Согласно позиции КИУ, аргументы Зеленского не являются достаточным обоснованием для изменения состава Центризбиркома.

Линник объяснила, что большинство доводов в представлении президента построены на судебных решениях, которые отменили ряд постановлений ЦИК.

"Но в большей мере они свидетельствуют о наличии более глобальных проблем, связанных с разночтением избирательного законодательства – как представителями ЦИК, так и судами. Поэтому КИУ настаивает на продолжении избирательной реформы. Чтобы законодательных коллизий и такого разночтения не возникало", – резюмировала эксперт.

9 сентября Зеленский подал в Раду представление о роспуске ЦИК president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский принял решение распустить Центральную избирательную комиссию. Соответствующее представление было подписано 9 сентября и направлено в Верховную Раду для окончательного решения.

Также в "Слуге народа" уже анонсировали новые досрочные местные выборы, которые могут пройти в нескольких регионах.

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