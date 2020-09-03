КИУ – о мифе про турборежим: "слуги народа" приняли меньше законов, чем предшественники

Монобольшинство в Верховной Раде за год работы в турборежиме приняла меньше законов, чем предшественники – нардепы 8-го созыва.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, который сравнил работу депутатов 9-го созыва с коллегами предыдущих созывов. Для оценивания работы Рады 8-го созыва был взят период с 27 ноября 2014 по 27 ноября 2015 года, монобольшинства – с 29 августа 2019 по 29 августа 2020 года.

Было установлено, в первый год работы депутаты 9-го созыва приняли 264 закона, а нардепы 8-го созыва за аналогичный период – 330.

Также депутаты 8-го созыва зарегистрировали больше законопроектов: 4,8 тысяч против 3,4 тысяч. При этом у парламентариев обеих созывов почти одинаковое количество проведенных пленарных заседаний: 122 – у 8-го созыва и 117 – у депутатов 9-го.

"Даже в условиях турборежима принятых законов парламентом этого созыва ниже, чем у их предшественников. Пандемия и пребывания Верховной Рады фактически на карантине не имеет никакого отношения к низким показателям работы. Количество пленарных заседаний этого парламента и предыдущего фактически одинаковые. Единственное объяснение – турборежим оказался широко разрекламированным мифом", – подытожил глава КИУ Алексей Кошель.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что их фракция в Верховной Раде изменила турборежим на системную работу.