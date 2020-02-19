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19 февраля • обновлено в 09:35
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Кислица рассказал, сколько Путин раздал российских паспортов на Донбассе

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Россия по упрощенной процедуре выдала более 125 тысяч паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. При этом дипломат отметил, что большинство стран не признают такие паспорта у жителей ОРДЛО.

"Россия также продолжает незаконную паспортизацию Донбасса и сейчас это вышло уже на "промышленный" уровень – более 125 000 человек получили там российские паспорта", – отметил Кислица.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в конце апреля 2019 года подписал указ, который позволяет жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получать гражданство России.

Паспорт РФ

Паспорт РФ

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 18 февраля Совет Безопасности ООН провел заседание в связи с пятой годовщиной Минских договоренностей, которое состоялось по инициативе России.

  • Украина на заседании Совбеза ООН обвинила Россию в продолжении подлой и циничной войны на Донбассе.

  • При этом Россия на заседании Совбеза ООН обвинила Украину в нежелании восстановить мир на Донбассе, выдвинув ряд дерзких требований.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Сергей Кислица
Теги
паспорт российские паспорта выдача паспортов в Донецке Донбасс Совбез ООН
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
У кислицы устаревшие сведения, российских граждан в Донбассе уже в несколько раз больше
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фил филька
фил филька
в чем КОНКРЕТНО проявляется не признание российских паспортов?)) лично мой российский паспорт не дает мне право гонять за границу (за исключением разве что белоруссии и еще 4-х стран которые на стороне россии в вопросе конфликта) любой россиянин использует для этого ЗАГРАНПАСПОРТ. так в чем непризнание то?)))
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фил филька
фил филька
и циферки то чувак занизил зачем то почти в 2 раза)) неприятно кислице что столько украинцев россиянами хотят стать))
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1
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Страны не могут признавать или не признавать паспорта страны члена совбеза ООН!
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