Кислица рассказал, сколько Путин раздал российских паспортов на Донбассе

Россия по упрощенной процедуре выдала более 125 тысяч паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. При этом дипломат отметил, что большинство стран не признают такие паспорта у жителей ОРДЛО.

"Россия также продолжает незаконную паспортизацию Донбасса и сейчас это вышло уже на "промышленный" уровень – более 125 000 человек получили там российские паспорта", – отметил Кислица.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в конце апреля 2019 года подписал указ, который позволяет жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получать гражданство России.

Паспорт РФ

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 февраля Совет Безопасности ООН провел заседание в связи с пятой годовщиной Минских договоренностей, которое состоялось по инициативе России.

Украина на заседании Совбеза ООН обвинила Россию в продолжении подлой и циничной войны на Донбассе.

При этом Россия на заседании Совбеза ООН обвинила Украину в нежелании восстановить мир на Донбассе, выдвинув ряд дерзких требований.

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