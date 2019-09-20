Кисилевский раскритиковал Кабмин из-за отсутствия денег на аэропорт в Днепре

Депутаты из Днепра выступили против того, что Кабинет министров Украины не выделил в бюджете на 2020 год средств на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Кисилевский ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу доконца).

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский во время визита в Днепр публично пообещал, что деньги на реконструкцию аэропорта будут.

Кроме того, накануне новый губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко в своем первом выступлении на новой должности заявил, что в приоритете его работы будет строительство нового аэропорта.

Аэропорт Днепр Соцсети

Кисилевский отметил, что выполнение обещаний – это разница между новыми и старыми политиками, а также рассказал о проблематике аэропорта Днепра.

"Взлетно-посадочная полоса – в собственности государства. И только оно может ее реконструировать. Сейчас ВПП в неудовлетворительном состоянии. И это одна из причин, почему в Днепр мало кто летает. Здание аэровокзала – в частной собственности. Кто был там, знает, что это по уровню комфорта, пропускной способности оно мало чем отличается от автобусной остановки. Недавно Александр Ярославский заявлял, что готов построить современный аэровокзал. Но только при условии модернизации ВПП", – отметил Кисилевский.

Как писал OBOZREVATEL:

30 мая 2019 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал реконструкцию аэропорта в Днепре вместо строительства нового в Соленом.

Мэр Днепра Борис Филатов на своем аккаунте в Facebook сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в курсе проблем горожан, связанных с отсутствием нормального воздушного сообщения в Днепре и занимается их решением.

По мнению экспертов Airport Consulting Vienna, проект реконструкции Международного аэропорта "Днепр" может быть реализован за 2 года.

Член постоянной комиссии Днепровского городского совета строительства и архитектуры Александр Сирота заявил, что изменений по строительству аэропорта пока нет

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