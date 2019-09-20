Главная Новости
22 сентября • обновлено в 14:33
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Кисилевский раскритиковал Кабмин из-за отсутствия денег на аэропорт в Днепре

2.2т Читать материал на украинском

Депутаты из Днепра выступили против того, что Кабинет министров Украины не выделил в бюджете на 2020 год средств на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Кисилевский ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу доконца).

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский во время визита в Днепр публично пообещал, что деньги на реконструкцию аэропорта будут.

Кроме того, накануне новый губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко в своем первом выступлении на новой должности заявил, что в приоритете его работы будет строительство нового аэропорта.

Аэропорт Днепр

Аэропорт Днепр

Соцсети

Новости
Реконструкция нового аэропорта в Днепре остановилась из-за Минфина – СМИ

Кисилевский отметил, что выполнение обещаний – это разница между новыми и старыми политиками, а также рассказал о проблематике аэропорта Днепра.

"Взлетно-посадочная полоса – в собственности государства. И только оно может ее реконструировать. Сейчас ВПП в неудовлетворительном состоянии. И это одна из причин, почему в Днепр мало кто летает. Здание аэровокзала – в частной собственности. Кто был там, знает, что это по уровню комфорта, пропускной способности оно мало чем отличается от автобусной остановки. Недавно Александр Ярославский заявлял, что готов построить современный аэровокзал. Но только при условии модернизации ВПП", – отметил Кисилевский.

Как писал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Дмитрий Кисилевский
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
11
2
Смешно
0
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel