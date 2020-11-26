Замглавы ОП Тимошенко – о покупке голосов в Раде: это ни для кого не секрет

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что "ни для кого не секрет", что некоторым народным депутатам предлагают деньги за голоса.

Об этом вопросе политик высказался в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кирилл Тимошенко и Алеся Бацман Скриншот видео

Он не стал отрицать, что некоторых народных избранников от "Слуги народа" могут "покупать".

"Я не могу сказать, что такого не бывает в Верховной Раде. Для всех это известная история, что все равно кто-то куда-то приходит и предлагает деньги депутатам. Это же ни для кого не секрет", – сказал Тимошенко.

Он добавил, что по голосованию за законы, которые вносит президент, видно, что парламентариям "удается сдержать большинство".

"Потому что люди пришли по своим убеждениям в большей части во фракцию "Слуга народа" – не "откусить кусок пирога" или что-то еще. Это убеждения и новая политическая элита", – сказал заместитель руководителя ОП.

Тимошенко подчеркнул, что "где-то есть ошибки", но "в любом случае это новый формат людей".

"Говорить, что их покупают и мы с этим боремся, я не могу. Да, были случаи, когда мы получали такую информацию. Есть какие-то внутренние решения, которые мы принимали, получая информацию. Они стабилизируют ситуацию во всей фракции", – отметил политик.

Как писал OBOZREVATEL, ранее лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица заявил, что во фракции "Слуга народа" якобы платят своим народным депутатам, чтоб те голосовали за принятие государственного бюджета на 2021 год.