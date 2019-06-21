Тут у соседей прямая линия была. Это когда любой тщательно проинструктированный холоп может царю в прямом эфире челобитную подать, бояр поругать немножко, а лучше похвалить конкретного барина.
На жизнь сетовать не рекомендуется, а вот лизнуть можно и даже приветствуется. Я эти спектакли из истории рабовладельческого строя давно не жалую, не смотрю и даже узнаю о них задним числом из новостей. И не я один, кстати. Это несколько лет назад украинцы активно обсуждали после просмотра, что там вождь одичалых изрек и как это понимать. Сейчас всем скучно. Живут своим причудливым укладом странные люди, хранят скрепы, лепят из отходов петухов, давят бульдозерами сыр. Любят царя. Лезут к нам, но от украинской армии регулярно и конкретно получают. В общем, хорошая армия резко снижает интерес украинцев к жизни одичалых.
Я бы и в этот раз пропустил их национальный праздник поклонения царю, но наткнулся в ленте на новость. Дескать, вспомнил "король за стеной" про Украину (хотя он и не забывает, наверное) и соизволил заметить, что у нас новый президент. Понятно, что само словосочетание "новый президент" вождя одичалых приводит в состояние кататонического ступора, но тут он справился с собой и даже изрек недовольство. Мол, это не смешно. Я даже процитирую: "Зеленский — талантливый человек. Я помню его выступление на КВН в Москве в 2000-х. Все это было талантливо и смешно. То, что сейчас мы видим, это не смешно. Это трагедия, а не комедия. В Париже он заявил, что не собирается разговаривать с сепаратистами. А как тогда решать эту проблему?"
Я понимаю, что в Мордоре решение проблемы видят в единственном варианте, который нам тут как бы наши политики усилено скармливают в формате – "Мы за мир" или "Начать с чистого листа". Я также понимаю, что за всеми этими красивыми словами стоит одно простое решение – украинская капитуляция. То есть нам предлагают просто лечь под российский сценарий. Прямые переговоры официальной Украины с сепаратистами это признание российской агрессии украинским гражданским конфликтом. Вуаля – и РФ уже не напала на нашу страну, а это Киев и Донецк поругались. И теперь ведут переговоры. А Москва не агрессор, а миротворец. Долой санкции, даешь российские миротворческие войска. Ну а для Украины раздел под вывеской федерализации и потеря независимости, стыдливо прикрытая "особым статусом" и российским контролем над рядом регионов.
Украинцы прекрасно это понимают за исключением 11% согласно последним соцопросам. Но это уже клинический случай – не замечать очевидного за пять лет войны. Так что это не к нам, это к дружелюбно настроенному мудрому психиатру. А Путин говорит, что ему не смешно. А отжимать Крым зелеными человечками было смешно? Запускать диверсантов на Донбасс, расстреливать Украину из Градов, забразывать в Донецк войска было смешно? Самолеты сбивать – веселило? А теперь, значит, прижимать стало? И уже не смешно? Так никто вас, неуважаемый вождь одичалых, рассмешить и не пытался. Ни Зеленский, ни ВСУ, ни добровольцы, ни волонтеры, ни все украинцы, которые упорно сопротивляются пьяным объятиям неадекватного типа брата. Мы хотим, чтобы вам было грустно. Страшно до недержания и мучительно больно за совершенные ошибки. И теперь, когда вам не смешно, можете со спокойной совестью цитировать одного известного украинского пчеловода. Мыздобулы. Перевести?
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