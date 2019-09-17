Топ-новость. В селе Гореничи под Киевом ночью сгорел дом бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Вернее будет сказать не "сгорел", а "сожгли". Это уже установлено.

Президент Зеленский требует от правоохранителей как можно быстрее раскрыть это брутальное преступление, которое назвал провокацией.

Кому нужно было поджигать дом Гонтаревой, когда сама она находится в Лондоне, а в Гореничах только охранник? Тем паче, недавно сожгли машину невестки Гонтаревой (тоже никто не пострадал)?

Валерия Гонтарева РБК

Напомню, что сама Гонтарева после отставки уехала в Лондон, а в Украине она проходит как подозреваемая в деле сбежавшего олигарха Сергея Курченко, и как свидетель, - в деле о злоупотреблении служебным положением членами правления Нацбанка. И 27 августа Печерский суд Киева разрешил ее силовой привод на допрос. Вот после этого и пошла "черная полоса" с ДТП и поджогами имущества в Украине. Сама Гонтарева являться на допрос в Киев отказывается. И в случае проблем наверняка постарается получить политическое убежище в Великобритании.

Итак, вопрос – что выигрывают условные враги Гонтаревой от этих поджогов? Ничего. От слова совсем. Она уже не в НБУ и ничего не решает. А вот в контексте таких новостей с поджогами шансы Гонтаревой получить политическое убежище становятся вполне реальными. Еще бы – тут ей явно грозит опасность. Так что ответ на вопрос "Кому нужны поджоги" очевиден. Самой экс-главе НБУ.

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