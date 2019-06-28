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Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
ПолитологВсе статьи автора

Кремлевская ловушка для Украины

2.6т

На самом деле в ситуации с нашими пленными моряками в России аргументы Климкина куда ближе к истине, чем позиция Зеленского.

И, таки да, это своего рода ловушка, в которую РФ хотела нас заманить. Как это выглядит на практике? Все просто - РФ отправляет моряков в Украину, но не в порядке выполнения решения трибунала, не признав их военнопленными и не признав факт необоснованного захвата. Их возвращают в качестве подследственных, которые будут находится дома и являться на российский суд. Под украинские гарантии.

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В приговоре российского суда сомнений нет - моряков осудят согласно российской позиции. Как нарушивших границу территориальных вод РФ (в Крыму, ага). Единственный шанс для моряков избежать тюрьмы - просто не ездить на суд, а Украине дать гарантии, а потом от них отказаться.

В этой ситуации Украина выглядит не очень красиво. Она дает гарантии, потом нарушает слово, а моряки при фактически нашем согласии признаются скрывающимися от правосудия преступниками. Именно так это будет выглядеть на международной арене. Если бы РФ признала решение трибунала и просто отпустила моряков - картина была бы противоположная, а при кремлевском сценарии мы фактически расписываемся под их позицией.

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С точки зрения Кремля такой ход событий идеален. У международного сообщества вопросов по сути нет - моряков вернули в Украину. Дьявол кроется в деталях, но кому эти детали интересны - фактически РФ белая и пушистая, выполнила требования трибунала. То есть возвращение РФ в ПАРЕ только начало "прогресса" - далее логичное снятие части санкций и успешные переговоры на саммите Большой двадцатки. Приговор с которым Украина фактически заранее соглашается де-факто уже на уровне судебного решения закрепляет статус территориальных вод РФ за прибрежными зонами Крыма.

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Чистый профит для РФ. А мы в проигрыше. Единственный плюс - возвращение моряков уже в статусе беглых уголовных преступников. Так выгодно заложников на уступки не меняла ни одна террористическая организация. Кстати, сами моряки отказываются признавать себя преступниками, нарушившими границу РФ в районе Крыма. Они настаивают на статусе военнопленных, которых незаконно захватили и удерживают. Честь и хвала мужеству украинских военных моряков.

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Автор
Кирилл СазоновКирилл Сазонов
Тема
Украинские политзаключенные в России
Место
Украина
Источник
Источник:site.ua
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Импотентность Запада плюс тупорылые "новые лица" во главе государства, маємо що маємо...
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Щпак Сергей
Щпак Сергей
Провинциальный клоун всегда остается таким на любой должности
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Крымский Анатолий
Крымский Анатолий
Неуже ли Зеленский єтого не понимает??
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Бондаоенко Виктор
Бондаоенко Виктор
Крымский Анатолий, Ни Порошенку, ни Зеленскому людей не жалко- даже моряков.
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