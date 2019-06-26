Кириленко устроил бунт на Кабмине из-за решения Зеленского

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко считает неправильным рассматривать вопрос согласования кандидатур на должности председателей ОГА в закрытом режиме.

Об этом он написал на своей странице в Twitter. Таким образом министр отреагировал на сегодняшний спор, который произошел во время заседания правительства.

"Считаю, что рассматривать вопрос согласования кандидатур на должности председателей ОГА в закрытом режиме — принципиально неправильно. Это политические фигуры, поэтому об их позиции, как и о вопросах, которые к ним могут возникать, должна знать вся страна. В знак несогласия вынужден покинуть заседание правительства", — сказано в сообщении.

Вячеслав Кириленко

Вважаю, що розглядати питання погодження кандидатур на посади Голів ОДА у закритому режимі є принципово не правильним. Це політичні фігури,тому про їх позицію,як і про питання, що до них можуть виникати, повинна знати вся країна. На знак не згоди змушений залишити засідання Уряду — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 26 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Администрация президента Владимира Зеленского внесла на рассмотрение Кабинета министров кандидатуры на пост глав восьми областных государственных администраций. Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что к указанному списку с фамилиями есть определенные вопросы.

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