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Кириленко: правительство назначит уполномоченного по вопросам языковой политики и создаст Нацкомиссию стандартов государственного языка

1.7т Читать материал на украинском

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко обратился к украинцам по случаю вступления в действие закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Он отметил, что в ближайшее время еще действующий Кабинет министров вынесет на рассмотрение вопрос о назначении уполномоченного по вопросам языковой политики и создаст Нацкомиссию стандартов государственного языка. Соответствующее видеообращение чиновник опубликовал в соцсети Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кириленко напомнил, что за последние пять лет ученые и общественность, оба правительства и президент приложили максимум усилий для усиления позиций украинского языка как государственного: это решение о квотах на телевидении и радио, новое украинское правописание, усиление позиций украинского языка в образовании, также это непосредственное участие правительства в принятии закона о языке.

Вячеслав Кириленко

Вячеслав Кириленко

"24 канал"

Он отметил, что "пятая колонна" Кремля откровенно хочет отменить новый языковой закон и в этой ситуации решающей будет позиция новой власти, новоизбранного президента в отношении к новому закону об украинском языке, но "от них слышно и скепсис, и желание изменить нормы закона".

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Вице-премьер напомнил, что с начала восстановления независимости любая украинская власть, которая начинала бороться с украинским языком, обязательно терпела фиаско.

"А мы будем бороться, чтобы новый закон выполнялся! Будем защищать его! Потому что мы точно знаем, что язык объединяет!" – добавил Кириленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 16 июля, в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Украинские звезды поддержали его мощным видео, а в 20 городах Украины пройдут праздничные мероприятия.

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Тема
Закон о языках
Персона
Вячеслав Кириленко
Место
Украина
Тег
закон про мову
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