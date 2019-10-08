"Посмотрите в зеркало": Кириленко поставил на место МИД РФ из-за украинского языка

Большей дискриминации, чем та, которой подвергается украинский язык в России, нет нигде в мире.

Об этом на своей странице в Twitter написал бывший вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко. Он отметил, что 10 миллионов украинцев в России не имеют школ, украинского телевидения и радио.

"Прежде чем рассказывать басни о "двойной (!) дискриминации русского языка" в Украине, российский МИД должен посмотреть в зеркало. Большей дискриминации, чем ее испытывает украинский язык в России, нет нигде в мире: 10 млн украинцев не имеют ни одной школы, а также каналов радио и ТВ", - написал Кириленко.

Вячеслав Кириленко rudenko.kiev.ua

Перш ніж розповідати байки про "подвійну(!) дискримінацію російської мови" в Україні, російське МЗС повинне подивитися у дзеркало. Більшої дискримінації, ніж її зазнає українська мова у Росії, немає ніде у світі: 10 млн українців не мають жодної школи, а також каналів радіо та ТБ — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 8 октября 2019 г.

Напомним, в Министерстве иностранных дел России гневно отреагировали на заявление министра образования Украины Анны Новосад о переводе всех школ на украинский язык. Там отметили, что "Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны. Более того, русский язык по-прежнему подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, переход на украинский язык откладывается до 2023 года".

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр образования и науки Анна Новосад заявила, что все русскоязычные школы Украины с сентября 2020 года будут осуществлять образовательный процесс на украинском языке.

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