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8 октября • обновлено в 15:59
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"Посмотрите в зеркало": Кириленко поставил на место МИД РФ из-за украинского языка

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Большей дискриминации, чем та, которой подвергается украинский язык в России, нет нигде в мире.

Об этом на своей странице в Twitter написал бывший вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко. Он отметил, что 10 миллионов украинцев в России не имеют школ, украинского телевидения и радио.

"Прежде чем рассказывать басни о "двойной (!) дискриминации русского языка" в Украине, российский МИД должен посмотреть в зеркало. Большей дискриминации, чем ее испытывает украинский язык в России, нет нигде в мире: 10 млн украинцев не имеют ни одной школы, а также каналов радио и ТВ", - написал Кириленко.

Вячеслав Кириленко

Вячеслав Кириленко

rudenko.kiev.ua

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Напомним, в Министерстве иностранных дел России гневно отреагировали на заявление министра образования Украины Анны Новосад о переводе всех школ на украинский язык. Там отметили, что "Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны. Более того, русский язык по-прежнему подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, переход на украинский язык откладывается до 2023 года".

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр образования и науки Анна Новосад заявила, что все русскоязычные школы Украины с сентября 2020 года будут осуществлять образовательный процесс на украинском языке.

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Вячеслав Кириленко
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Федоров Федор
Федоров Федор
Бггг, дурилка картонная) о какой "дискриминации украинского языка " он вещает? Если бы СССР действительно дискриминировал мойву вместо ее преподавания, то она давно бы канула в Лету.
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