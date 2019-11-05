Кириленко дал рецепт, как навсегда помирить Россию и Украину

Россия даже после ухода президента Владимира Путина не откажется от имперских претензий к Украине и не вернет оккупированные территории.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV бывший вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко. Экс-министр объяснил, какие шаги РФ помогли бы ей навсегда нормализовать отношения с Украиной.

Кириленко отметил, что у России и Украины "не выйдет этакой Чехословакии на духовно-политическом уровне". По его словам, "имперские претензии россиян всегда будут настолько высокими, фантомная боль настолько впечатляющей, что они никогда не пойдут на решения, которые навсегда нормализуют украинско-российские отношения".

Бывший вице-премьер перечислил такие шаги РФ: "Признать территориальную целостность, отменить аннексию Крыма, я уже не говорю про оккупированные территории Донецка и Луганска. И признать право украинского народа двигаться в том направлении, которое изберет украинский народ. Даже НАТО, что их больше всего пугает – значит НАТО".

"Если они будут все это признавать – Крым, Донбасс, наше движение в Евросоюз и особенно в НАТО, желание православных иметь свою независимую от Москвы церковь и так далее, значит мы имеем дело с новой прогрессивной, модерной российской элитой. Но сейчас я таких людей там не вижу. Доминирующий взгляд в российском обществе – "это Малороссия", – констатировал он.

По мнению Кириленко, отношение Российской Федерации к украинской независимости "существенным образом не изменится никогда при любой власти".

"Сейчас я сочувствую борьбе Алексея Навального. Они борются против путинского режима в сверхсложных условиях. Но представим – изменилась власть. Пройдет полгода условного "медового периода" между Украиной и Россией, когда разговоры на политическом уровне возобновятся, надежды появятся. А потом окажется, что никто не собирается созывать Совет Федерации, чтобы отменить решение о присоединении Крыма. Никто не собирается признавать, что однозначно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, это исконно территории под украинским суверенитетом", – подчеркнул бывший вице-премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что украинский язык в России подвергается самой большой дискриминации, которой нет нигде в мире.

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