Кира Рудик отреагировала на включение трех депутатов "Голоса" в санкционный список РФ

Трое партийцев "Голоса" попали в новый санкционный список России.

Председатель партии Кира Рудик назвала это событие "хорошими новостями", свидетельствующими об эффективной работе политсилы в интересах Украины. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"Хорошие новости сегодня. Еще 3 депутата "Голоса" попали в российские санкционные списки. Большую часть фракции туда добавили еще летом. Работаем", – прокомментировала новые персональные санкции государства-агрессора лидер "Голоса".

Согласно решению российского правительства, в перечень лиц, в отношении которых с 7 декабря введены персональные санкции РФ, попали трое депутатов Верховной Рады от партии "Голос": Галина Васильченко, Наталья Пипа, Ярослав Юрчишин. Кроме них в обновленный санкционный список вошли спикер ВРУ Дмитрий Разумков, первый спикер парламента Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.

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После дополнений общий список физических лиц расширился до 849 граждан Украины.

Напомним, первый санкционный список был принят 1 ноября 2018 года. Его подписал тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Под российские санкции тогда попали 322 гражданина Украины и 68 компаний.

В сентябре 2020 года Москва расширила санкционный список, включив туда 41 депутата Верховной Рады Украины.