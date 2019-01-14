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''Кинули по SMS'': Россия пошла на подлую уловку в деле украинских моряков

2.2тЧитать материал на украинском

Уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова рассказала, что омбудсмен РФ Татьяна Москалькова в последний момент отменила их запланированную встречу.

Ее российская коллега по SMS уведомила ее, что она не сможет с ней встретиться якобы из-за внеплановой командировки, сообщила Денисова в Facebook.

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"Омбудсмен РФ сообщила мне в смс-сообщении, что вынуждена уехать в срочную внеплановую командировку и вернется поздно вечером. А завтра Татьяна Москалькова улетает в Узбекистан. То есть все наши предварительные договоренности по конфиденциальному обсуждению важных для нас вопросов не имеют для Уполномоченного РФ никакого значения", – отметила Денисова.

Отметим, что омбудсмены должны были встретиться накануне суда по избранию меры пресечения пленным украинским морякам.

Людмила Денисова

Людмила Денисова

Сегодня же в Москву вместе с Денисовой прибыли члены семей пленных моряков. Все вместе они попытаются попасть на заседание Лефортовского суда по делам военнопленных моряков, которое пройдет 15 января. На суде будут выбирать меру пресечения для 24 украинцев.

Людмила Денисова в Москве

Людмила Денисова в Москве

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Людмила Денисова в Москве

Людмила Денисова в Москве

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине рассказали, как спасти пленных моряков.

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Исаев Денис
Исаев Денис
Эта клюшка из Москвы не вылезает, при чём права человека это на самой окраине это последнее что интересует эту мразь.
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
Москалькова отменила встречу с Денисовой по причине командировки в город Шахты, в связи со взрывом дома. это важнее чем укроморяки! им то что сделается? и накормят и спать уложат.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Нет никаких пленных моряков! Есть задержанные за нарушение гос. границы и не выполнение законных требований погран. службы РФ
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