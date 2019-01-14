''Кинули по SMS'': Россия пошла на подлую уловку в деле украинских моряков

Уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова рассказала, что омбудсмен РФ Татьяна Москалькова в последний момент отменила их запланированную встречу.

Ее российская коллега по SMS уведомила ее, что она не сможет с ней встретиться якобы из-за внеплановой командировки, сообщила Денисова в Facebook.

"Омбудсмен РФ сообщила мне в смс-сообщении, что вынуждена уехать в срочную внеплановую командировку и вернется поздно вечером. А завтра Татьяна Москалькова улетает в Узбекистан. То есть все наши предварительные договоренности по конфиденциальному обсуждению важных для нас вопросов не имеют для Уполномоченного РФ никакого значения", – отметила Денисова.

Отметим, что омбудсмены должны были встретиться накануне суда по избранию меры пресечения пленным украинским морякам.

Людмила Денисова

Сегодня же в Москву вместе с Денисовой прибыли члены семей пленных моряков. Все вместе они попытаются попасть на заседание Лефортовского суда по делам военнопленных моряков, которое пройдет 15 января. На суде будут выбирать меру пресечения для 24 украинцев.

Людмила Денисова в Москве Facebook

Людмила Денисова в Москве Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине рассказали, как спасти пленных моряков.

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