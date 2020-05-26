Кикабидзе дал оценку президентству Зеленского

Известный грузинский артист Вахтанг Кикабидзе заявил, что поддерживает президента Украины Владимира Зеленского и верит в его благие намерения.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону актер признался, что сначала не мог представить, что Зеленскому удастся занять такую высокую должность. По словам Кикабидзе, подобное можно предугадать только в такой свободной стране, как США (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Когда я узнал, что он будет баллотироваться, вся его команда зашла ко мне за кулисы, у меня тогда был концерт, я тогда с "Кварталом 95" работал. И зашел Зеленский. И я сказал: "Ты обязательно станешь президентом, но, когда станешь, я буду говорить: "Господин президент, как вы поживаете?" – вспоминает артист.

Кикабидзе и Зеленский

"Я думаю, что ему, наверное, сегодня очень тяжело. Потому что политика – это такая профессия, что надо там все время лавировать. Украина – огромная страна, и я более и менее представляю, как там все происходит. Команда рядом с ним должна быть очень сильная, очень рисковая и очень умная, образованная, молодая. Постепенно они все на ноги поставят", – добавил Кикабидзе.

Он также отметил, что действия Зеленского для него лично со стороны не вызывают ничего кроме уважения. "Я на его стороне, потому что молодежи надо дорогу давать", – сказал актер.

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