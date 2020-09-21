Киеву нужна профессиональная дискуссия по вопросам ЖКХ, ее предлагает только "Батькивщина", – эксперт

Насущные проблемы жизни города, с которыми киевляне сталкиваются каждый день, не решаются годами. Выборы мэра должны стать площадкой для серьезной профессиональной дискуссии вокруг вопросов, больше всего беспокоят горожан.

Об этом в эфире канала Newsone заявила политический эксперт Александра Решмедилова.

"Я хочу, чтобы в Киеве звучал профессиональный дискурс, потому управленцев в сфере ЖКХ, хозяйственников, которые знают это, не так много", – отметила Решмедилова.

Удачным примером подобного разговора эксперт назвала конференцию киевской команды "Батькивщины", где вместо общих политических лозунгов, перечисляли актуальные проблемы столицы и предлагали конкретные планы их решения.

"Мне хочется видеть специалистов. Я не хочу видеть людей, которые упражняются в том, у кого лучшие шутки", – отметила эксперт.

Напомним, "Батькивщина" официально выдвинула кандидатом на должность киевского городского головы Алексея Кучеренко – бывшего министра по вопросам ЖКХ. Во время официальных мероприятий представитель команды Тимошенко предложил целостную стратегию решения самых болезненных столичных проблем – модернизацию жилого фонда и инфраструктурных сетей, установление справедливых тарифов, уменьшение заторов, упорядочение застройки, планы улучшения экологии, озеленению города и тому подобное.