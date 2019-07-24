"Киеву нужен префект": новой Раде поставили первоочередную задачу

Верховной Раде Украины необходимо в первую очередь провести административно-территориальную реформу.

Нужно сформировать институт префектов (которые заменят глав госадминистраций) и дать возможность местным советам самим избирать исполкомы. Об этом заявил в эфире ObozTV народный депутат Украины VII созыва, депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко (фракция "Всеукраинское объединение "Свобода").

Мирошниченко объяснил, что сейчас у органов местного самоуправления нет необходимой полноты власти из-за того, что глав местных администраций назначают в Офисе президента на Банковой.

По его мнению, у президента должна быть контрольная функция. В частности, назначенные им префекты будут следить за соблюдением законов и норм Конституции, а также обладать правом вето на решения органов местного самоуправления.

"В Киеве тоже префект, конечно. Который должен контролировать соблюдение законодательства и Конституции. Но распределение бюджетных средств, их освоение, бюджетные программы, реализация решений органов местного самоуправления – все это должно быть у местных общин", – подчеркнул он.

Политик признал, что к нынешнему мэру столицы Виталию Кличко есть масса претензий.

"Очевидно, многие из этих претензий обоснованы. Но он избранный городской глава. Если назначат главу КГГА, который будет контролировать бюджетные процессы, освоение денег, исполнение решений Киевсовета – то городской избранный глава превратится в "свадебного генерала". Это категорически неправильно. И речь не о Кличко, речь об институциях", – констатировал Мирошниченко.

Институт префектов в Украине slovoidilo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, идея ввести в Украине институт префектов появилась еще в 2015 году. Соответствующий проект закона был разработан в рамках реформы децентрализации, но до сих пор так и не принят. Планировалось, что префекты появятся после ликвидации местных государственных администраций.

В апреле 2019 года пятый президент Петр Порошенко обещал в случае своей победы на выборах заменить глав ОГА и РГА префектами.

В начале июля 2019 года появилась информация, что новый глава государства Владимир Зеленский стремится разделить полномочия мэра и главы киевской администрации. Вся исполнительная власть должна перейти ставленнику президента Украины.

24 июля шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар обнародовал письмо от главы Офиса президента Андрея Богдана, в котором он просит Кабинет министров уволить Виталия Кличко с поста главы КГГА.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!