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"Киев – русский": Путин сделал циничное заявление

9.2т Читать материал на украинском

Российский президент Владимир Путин считает, что Киев и Киевская область, а также ряд других украинских территорий ранее считали себя русскими и поэтому в прошлом "присоединились к России".

Об этом он заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, текст которого вечером 19 июля 2019 года был обнародован на официальном сайте Кремля.

"Cмотрите, ведь когда эти земли, которые являются ядром Украины, присоединялись к России, это всего три области были: Киев, Киевская область, северные области и южные. Никто не считал себя чем-то другим, кроме как русскими. Потому что в основе лежало что? Религиозная принадлежность. Все были православными и называли себя русскими", – отметил он.

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Президент РФ повторил свой тезис о том, что "русские и украинцы – это по сути один народ, одна нация".

Путин и Стоун

Путин и Стоун

kremlin.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью Путин заявил, что не пошел бы на четвертый срок, если бы устал.

Также стало известно, что Стоун попросил президента Путина стать крестным отцом его 22-летней дочери.

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Персона
Владимир Путин
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Мир Миру
Мир Миру
:- ))) Путін хоче американців з розуму звести, це точно :- ))) Українці виживуть,а америкоси збожеволіють :- )))
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Этот вонючий вошь уже надоел со своей псевдоисторией, вонючки, назовите себя хоть Римской Империей, от этого ничего не поменяется - вы потомки диких монгольских обезьян!
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Правильно сказал. Когда-то давно так и было, только вот потом всё пошло не так и в результате черкесско-польско-турецких экспериментов появились украинцы. )))))))))))))))
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