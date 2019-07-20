"Киев – русский": Путин сделал циничное заявление

Российский президент Владимир Путин считает, что Киев и Киевская область, а также ряд других украинских территорий ранее считали себя русскими и поэтому в прошлом "присоединились к России".

Об этом он заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, текст которого вечером 19 июля 2019 года был обнародован на официальном сайте Кремля.

"Cмотрите, ведь когда эти земли, которые являются ядром Украины, присоединялись к России, это всего три области были: Киев, Киевская область, северные области и южные. Никто не считал себя чем-то другим, кроме как русскими. Потому что в основе лежало что? Религиозная принадлежность. Все были православными и называли себя русскими", – отметил он.

Президент РФ повторил свой тезис о том, что "русские и украинцы – это по сути один народ, одна нация".

Путин и Стоун kremlin.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью Путин заявил, что не пошел бы на четвертый срок, если бы устал.

Также стало известно, что Стоун попросил президента Путина стать крестным отцом его 22-летней дочери.

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