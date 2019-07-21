Киев поставил на паузу вопрос миротворцев на Донбассе - украинский дипломат

На 9-й неделе президентства Зеленского стало очевидно: официальный Киев поставил на паузу вопрос введения миротворческой миссии ООН на Донбасс. Вместе с тем, до завершения парламентской кампании окончательные выводы о реальном потенциале дипломатии новой команды делать рано. Об этом украинский дипломат Константин Елисеев написал в своем блоге на lb.ua.

По мнению Елисеева, в течение последней недели в дипломатической повестке дня доминировали три ключевые темы: мирный процесс на Донбассе, освобождение украинских заложников и попытки привлечения иностранных инвестиций в экономику государства.

"Важно то, что в течение периода после президентских выборов и парламентской кампании была сохранена наша последовательная позиция на минском направлении, развит потенциал для мирного урегулирования и предоставлен отпор попыткам Кремля использовать этот переходный период для достижения новых агрессивных целей на Донбассе", - убежден дипломат.

Елисеев отмечает: для дипломатии Зеленского в условиях избирательной гонки характерны три ключевые тенденции. Инерционность - когда новая команда во внешней политике использует "запас прочности" прошлых пяти лет, вместо демонстрации нового видения и подходов для реализации стратегических интересов Украины. Коммуникация - очень креативная по форме, но недоработанная по сути сигналов и дипломатических идей. И постоянство вызовов - несмотря на смену власти, Москва продолжает подрывать любой мирный шаг со стороны официального Киева.

Среди плюсов последней недели Елисеев отметил достаточно тесный диалог Зеленского с Ангелой Меркель.

"По количественным показателям – состоялась уже третья беседа с момента инаугурации; по качеству - покажет время. Надо продолжать традицию взаимного координации подходов в отношении России, как до, так и после любых контактов с Кремлем. Прослеживается и желание Киева уже сейчас начать подготовку к решению газового вопроса и обеспечению энергетической безопасности в контексте потенциального зимнего газового кризиса", - подчеркнул дипломат.

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По его мнению, пока рано говорить о том, как Зеленский будет реализовывать обещания по урегулированию ситуации на Донбассе - рычаги для внедрения необходимых законодательных решений он получит только после выборов.

"В целом озвученные подходы являются правильными и способны придать динамики как на гуманитарном, так и социально-экономическом треках. Однако, любой прогресс будет временным, если будет оставаться нереализованным компонент безопасности Минских договоренностей или Украина будет навязан какой гибридный вариант замораживания конфликта вроде "общего разведения", - убежден Елисеев.

Эксперт также положительно оценил достигнутые в Минске договоренности об очередном перемирии, которое, впрочем, может оказаться недолговечным из-за отсутствия публичных гарантий Кремля. Вместе с тем, шагом вперед может стать реализация анонсированного полного доступа СММ ОБСЕ на оккупированные территории и возможный обмен пленными по формуле "69 на 208".

"Резонной инициативой президента Зеленского является активизация диалога и стремление установления доверительных отношений с иностранными инвесторами, без которых довольно сложно ожидать настоящую историю украинского экономического успеха. Следует тщательно готовить конкретные предложения на рассмотрение ключевых международных бизнес игроков для представления во время будущих визитов Зеленского в США ( Вашингтон и Нью-Йорк) и январского Давосского форума. Вместо этого "маски-шоу", которое в субботу устроило СБУ на предприятии Арселор Миттал, диссонирует с обещаниями и и заверениями президента относительно иностранных инвесторов", - отметил Елисеев.

Вместе с тем, по его мнению, команда Зеленского в очередной раз подтвердила, что не рассматривает пока введения миротворческой миссии на Донбасс.

"Украина поставила на паузу вопрос развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе. Как и в Торонто с нашими союзниками, так и в Париже на уровне дипсоветников вопрос миротворческой миссии не обсуждался. Эти факты показывают, что Киев продолжает делать ставку на скорейшее урегулирование ситуации на Донбассе, отвергая сценарий длительного продолжения конфликта низкой интенсивности и не прорабатывая альтернативные сценарии", - отметил Елисеев.

По его мнению, такая ситуация устраивает Россию, так как необходимой предпосылкой для введения миротворцев ООН должен стать вывод российских оккупационных войск в полном составе, в связи с чем РФ прилагает все усилия для блокирования этой инициативы.

Среди главных промахов Зеленского на 9 неделе президентства дипломат также назвал отсутствие реакции на созыв Россией заседания Совбеза ООН по поводу украинского закона о языке и пассивность дипломатии Зеленского по Европарламенту.

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