Создается впечатление о том, что все, кто имели "рекламный бюджет", уже его израсходовали и никто не приготовил "серебряную пулю" или "осиновый кол" для финишного рывка. Зеленые стали как под копирку писать, что они вместе с президентом что-то там сделают, вынесут мусор, покрасят лавки и уберут за собаками, которые выгуливались на клумбах. В общем тут – ноль креатива и как там было у Пушкина: "Унылая пора, очей очарованье. Люблю твою упругую струю в глаза".

Не удивительно, что энтузиасты прилагают все усилия, чтобы как-то разнообразить этот унылый вид, именно в партийном стиле шмаркельной партии. Ведь не секрет, что она состоит из юмористов, шоуменов, стендаперов, осветителей, настройшиков роялей и просто фотографов. Поэтому энтузиасты стараются проявить какое-то чувство юмора, чтобы помочь монобольшинству в их нелегком деле. Вот, что из этого получается.

Но вот оказалось, что Киев – не единственное место, куда шоумены летят как мухи на мармелад. В Одессе происходит примерно то же самое. Престарелый коллега Сивохи Филимонов уже давно встал в очередь за мягким креслом, но снизу в него постучали. Оказалось, что на него претендует чемпион Одессы по "мурчанию" и "распальцовке", некто Домбровский. По стилю это слегка маргинализированная версия Пальчевского. Хотя, кто из них сильнее маргинализирован, вопрос открытый и спорный. Тем не менее, вот эта реклама и каждый может соотнести с нею уровень плинтуса.

Куда более содержательной является реклама квази-зеленой или экологической партии, а вернее – ее кандидатши. В общем, ничего выдающегося в изображении нет и даже так модного сейчас Ричарда туда не вписали, но примечателен номерок телефона, указанный внизу изображения. Трудно сказать, для чего он там оставлен, но примерно в таких случаях бывает дописка, условно "сто долларов в час". Хотя, возможно, тут имелось в виду нечто совсем иное. Просто такого никто не делал.

Ну и в завершении обзора, предлагаем на обозрение картинку, которая стала гвоздем сегодняшнего выпуска.

Тут ни убавить, ни прибавить. Все сказано самим изображением. Ну а мы напоминаем коллегам о том, что у нас осталось всего три дня для того, чтобы опубликовать самое сочное фото этой предвыборной кампании. Так что – не откладывайте это в долгий ящик.

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