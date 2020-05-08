Украина не будет отзывать своего посла в Грузии – Зеленский
Украина не будет отзывать своего посла в Грузии, несмотря на аналогичные действия грузинской стороны.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Луганскую область, назвав отзыв посла Грузии в Киеве ошибкой.
"Мы, несмотря ни на что, не будем отзывать нашего посла назад в Украину, потому что отношения между нашими странами продолжительнее любого руководства. Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны", – сказал он.
По убеждению Зеленского, после консультаций все стороны поймут, что кадровая политика каждого государства касается только этого государства и граждан, которые в нем живут.
"Чтобы никого не обижать, я думаю, это наша политика. Господин Саакашвили является гражданином Украины, а я являюсь президентом Украины, который назначил его", – подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Грузия отозвала посла Теймураза Шарашенидзе из Киева для консультаций из-за назначения Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.
Позднее было обнародовано полное заявление МИД Грузии из-за скандала с Саакашвили.
Изначально Саакашвили нацеливался на должность вице-премьера по реформам. Такой должности в Кабмине ранее не было.
Позже появилась информация, что нардепы не хотят поддерживать его кандидатуру.
В ОП рассказали, что Саакашвили может стать представителем Зеленского в Кабмине или секретарем Национального совета реформ. На эти должности президент может назначать без одобрения парламента.
Позже сам Саакашвили подтвердил свое назначение в Национальный совет реформ.
При этом политик уже посещал заседания Нацсовета реформ в качестве экс-главы Одесской ОГА. На одном из них у него произошел конфликт и словесная перепалка с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.