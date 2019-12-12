Украина предложила новый "Минск": названы ключевые изменения

Украина предложит России внести изменения в Минские соглашения и согласовать проведение выборов в ОРДЛО только после восстановления контроля над границей.

О сути новых наработок рассказал представитель Украины в рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников в эфире ObozTV. Он привел в пример международный опыт решения конфликтов и призвал разъяснить это российской стороне "на пальцах".

"Взятие контроля украинским правительством над границей между Украиной и Россией – важная составляющая вопроса безопасности. К сожалению, в Минских соглашениях в п. 9 комплекса мер написано другое – о том, что взятие контроля над границей должно происходить на следующий день после проведения выборов. Это нерабочая модель и она подлежит пересмотру", – подчеркнул Резников.

Он сообщил, что Киев займется подготовкой изменений и будет доказывать свою позицию на переговорах, ссылаясь на международный опыт.

По словам переговорщика, украинские эксперты проанализировали более 500 военных конфликтов на планете. И статистика свидетельствует: если контроль над границей не возобновить, то вероятность новой эскалации очень высока.

"А если произошло разоружение, демилитаризация, демобилизация комбатантов, взятие контроля над границей, и после этого проводятся выборы – тогда повторения конфликта не происходит", – отметил он.

"Нужно убеждать, объяснять на пальцах по-простому. Смотрите, вы же декларируете, что вы за прекращение насилия и войны? Подтверждаете? Да? А теперь смотрите на факты – вот примеры Хорватии и других стран бывшей Югославии, вот примеры Северной Ирландии, Анголы, Либерии и так далее. Мы эти примеры положим им на стол", – объяснил Резников.

Представитель ТКГ признал, что сегодня президент РФ Владимир Путин настаивает на обратной схеме: сначала выборы, потом – возвращение Украине контроля над границей. Однако, по его мнению, Киеву нужно отстаивать свою позицию с помощью европейских партнеров.

"Меркель сказала то же самое – что эти соглашения не каменные, они должны быть гибкими, и она поддерживает идею, что нужно работать над пересмотром Минских договоренностей", – напомнил он.

Резников добавил, что существующие Минские договоренности написаны "не очень качественно с юридической точки зрения".

"Минские соглашения не реализовываются в полной мере, потому что они написаны плохо. Нереалистично. Они написаны без учета международного опыта. И если у нас все стороны готовы к примирению, то пересмотр Минских соглашений ни для кого не будет трагедией", – заверил он.

По прогнозу Резникова, до очередной встречи в "нормандском формате", которая запланирована на март 2020 года, Украина должна выполнить "домашнее задание": "Это разведение в новых трех зонах с гуманитарной целью. И мы должны закончить обмен пленными. Это минимум две вещи, которые возможно сделать".

Кроме того, подчеркнул он, Киев должен работать над внесением изменений в законодательство, в том числе выносить на обсуждение вопросы амнистии.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на саммите в Париже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы на Донбассе возможны только после возвращения контроля над границей. Главу РФ Владимира Путина разозлило предложение Зеленского изменить "Минск".

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