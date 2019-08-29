"Киев готов подумать": новый глава МИД сделал громкое заявление о Крыме и Донбассе

Назначенный на должность министра иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что возвращение Крыма и мир на Донбассе станут его приоритетами на посту и назвал условие амнистии для террористов

С соответствующим заявлением выступил политик перед голосованием за его кандидатуру на первом заседании новой Верховной Рады в четверг, 29 августа.

"Самый большой наш внешнеполитический приоритет, задача №1 – это восстановление мира на востоке и деоккупация и возвращение Крыма. При подвижках по урегулированию ситуации на Донбассе Киев готов подумать над выборами в регионе и амнистией. Сейчас не так важно, как мы будем это делать. Или посредством приглашения миротворческой миссии, или путем выполнения Минска. Критично важно другое: мы имеем на это полгода. Я нацелю дипломатическую службу на этот полугодичный срок", – сказал он.

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Пристайко также подчеркнул, что Украина "не может и не будет" вести "бесконечные переговоры в разных форматах" по урегулированию ситуации на Донбассе. "Нам нужны мир и стабильность. Это все то, что крадет у нас война", – отметил он.

Новый глава МИД выразил надежду, что реализация предложенных ранее президентом Владимиром Зеленским шагов позволит открыть новую страницу мирного процесса на востоке Украины.

"Есть Россия – есть агрессор. Вместе с этим мы должны понять, чтоб не только мы об этом говорили, но и наши партнеры. Это и будет задачей дипломатической службы", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, за кандидатуру Пристайко на должность министра иностранных дел проголосовали 310 народных депутатов.

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