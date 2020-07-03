Кидал всех, побежал в Москву, – Яценюк напомнил, кто оставил страну с пустой казной

Политика 22:10, 3.07.2020 Обновлено: 22:18, 3.07.2020

В 2014 году после бегства экс-президента Украины Виктора Януковича на едином казначейском счете осталось 108 тыс гривен.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Государственный долг на тот момент составил $73 млрд.

“Янукович палил золотовалютные резервы в 2013 году, чтобы удержать курс и свой рейтинг. Он отказался от соглашения с ЕС, ему не дали деньги европейцы, так как он “кидает” всех. Он бежит в Москву, и там ему дают политический кредит”, – сказал Яценюк.

Он также добавил, что по этому кредиту Украина до сих пор судится с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, Арсений Яценюк заявил, что при президентстве Виктора Януковича Украина за три года получила от кредиторов 40 миллиардов долларов.

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