'Киборга' Шараськина зарегистрировали нардепом вместо Вакарчука

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Андрея Шараськина народным депутатом от партии "Голос", вместо Святослава Вакарчука, который в июне сложил депутатский мандат.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, решение было принято на заседании комиссии в среду, 28 октября.

"Комиссия в соответствии с законодательством зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Шараськина Андрея", – говорится в сообщении.

Андрей Шараськин родился 20 сентября 1977 года, проживает в Тернополе. Является руководителем "Театральной компании Андрея Шараськина". Принимал участие в АТО на Донбассе. За защиту Донецкого аэропорта Шараськин получил орден "За мужество" III степени и отличие президента Украины – медаль "Участник антитеррористической операции". Также "киборг" получил отличие министра обороны "Знак почета".

С 2016 года был заместителем командующего Украинской добровольческой армии по общественно-политическим вопросам. В 2019 году стал председателем Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального форума "Трансформация Украины".

Как писал OBOZREVATEL, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук решил сложить мандат нардепа.