"Киборг" Шараскин принял присягу народного депутата

Алексей Титофф Политика 11:23, 6.11.2020 Обновлено: 11:29, 6.11.2020

Андрей Шараскин в пятницу, 6 ноября, в зале Верховной Рады принял присягу народного депутата.

Политик стал парламентарием от партии "Голос", вместо Святослава Вакарчука, который в июне сложил депутатский мандат.

Андрей Шараскин родился 20 сентября 1977 года, проживает в Тернополе. Является руководителем "Театральной компании Андрея Шараскина". Принимал участие в АТО на Донбассе с августа 2014 по январь 2016 года. В 2016 году стал заместителем командующего Украинской добровольческой армией по общественно-политическим вопросам. В 2019 году – глава Координационного совета добровольцев и волонтеров форума "Трансформация Украины".

Шараскин принял присягу народного депутата

За защиту Донецкого аэропорта Шараскин получил орден "За мужество" III степени и отличие президента Украины – медаль "Участник антитеррористической операции". Также "киборг" получил отличие министра обороны "Знак почета".

Андрей Шараскин
InfoResist

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Андрея Шараскина народным депутатом.

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