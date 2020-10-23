Кернесу врачи не разрешили выйти в эфир: заместитель показал бумагу из "Шарите"

Врачи не разрешили мэру Харькова, который сейчас находится в немецкой клинике "Шарите", выходить в прямой эфир.

Об этом заявила ведущая программы "Право на владу" на "1+1" Наталья Мосийчук. Вместо него выступил заместитель городского главы Игорь Терехов, который зачитал выводы врачей.

"Мы рассчитывали, что к нам включится Геннадий Адольфович, но врачи не разрешили ему это делать", – сказала ведущая.

В свою очередь Терехов отметил, что серьезной угрозы для здоровья Кернеса нет.

"Господин Кернес находится у нас на лечении, ежедневно делает успехи, и мы ожидаем его полного выздоровления", – зачитал он выводы врачей "Шарите".

"По мнению врачей, ни жизнедеятельности Геннадия Адольфовича, ни его работоспособности ничего не угрожает", – добавил его заместитель.

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