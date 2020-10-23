Кернесу врачи не разрешили выйти в эфир: заместитель показал бумагу из "Шарите"
Кернес оказался в немецкой клинике в сентябре
Его заместитель Игорь Терехов рассказал, что угрозы для здоровья мэра Харькова нет
Врачи не разрешили мэру Харькова, который сейчас находится в немецкой клинике "Шарите", выходить в прямой эфир.
Об этом заявила ведущая программы "Право на владу" на "1+1" Наталья Мосийчук. Вместо него выступил заместитель городского главы Игорь Терехов, который зачитал выводы врачей.
"Мы рассчитывали, что к нам включится Геннадий Адольфович, но врачи не разрешили ему это делать", – сказала ведущая.
В свою очередь Терехов отметил, что серьезной угрозы для здоровья Кернеса нет.
"Господин Кернес находится у нас на лечении, ежедневно делает успехи, и мы ожидаем его полного выздоровления", – зачитал он выводы врачей "Шарите".
"По мнению врачей, ни жизнедеятельности Геннадия Адольфовича, ни его работоспособности ничего не угрожает", – добавил его заместитель.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 сентября СМИ заявили, что Кернес был госпитализирован из-за коронавируса и якобы находился в коме. У него обнаружили двустороннее воспаление легких.
Вскоре мэра Харькова доставили на лечение в немецкую клинику "Шарите", а 18 сентября появилась информация, что состояние Кернеса улучшилось. Позже у Кернеса объяснили причины заражения коронавирусом.
9 октября в Харьковском горсовете заявили, что Кернес вскоре должен вернуться в Украину.
Позднее глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что Геннадий Кернес вряд ли вернется из Германии до местных выборов, которые назначены на 25 октября.
Сыновья Кернеса рассказали, что их отец идет на поправку, однако внешний его вид напоминает Эйнштейна и Дракулу.