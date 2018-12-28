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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
ЖурналистВсе статьи автора

Кернесу это с рук не сойдет!

3.2т

Глубоко возмущен интервью о президентских выборах клоуна, которого интересуют только деньги и близость к власти. Возмущен интервью, в котором Геннадий Кернес по кличке "Гепа" заявляет о поддержке на выборах президента Петра Порошенко.

Считаю, что это самая наглая и циничная провокация, направленная на дискредитацию действующей власти, чтобы опозорить Петра Алексеевича поддержкой бандита, злобного и последовательного врага Евромайдана, активного сторонника Януковича, причастного к нападениям и похищениям граждан, создателя пророссийского "Украинского фронта". Надеюсь, что Кернесу это с рук не сойдет!

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Считаю, что такой профессиональный политик, как президент Порошенко, либо его пресс-служба немедленно дадут отповедь провокации этого шоумена на мэрском кресле, который за долгие годы правления "отжал" в Харькове все, что можно, и захватил власть в городе. Бандит Кернес избежал уголовной ответственности только по причине странной неявки 11 прокуроров, внезапно пропустивших все судебные заседания по делу о похищении двух харьковчан-евромайдановцев Сергея Ряполова и Александра Кутянина охраной Кернеса во время Революции Достоинства.

Надеюсь, проклянут теперь Кернеса все порохоботы, и мэрия Харькова подвергнется налету всех возможных проверок и комиссий, побольше, чем проверяет Садового. А уголовные дела посыпятся на Кернеса одно за другим ну хотя бы так как было с Корбаном.

Надеюсь, что на пятую годовщину Революции, в результате которой Петр Алексеевич пришел к власти, он, как гарант Конституции приложит все усилия, чтобы преступники были привлечены к ответственности. Ведь это одно из обещаний, которые президент давал на Майдане.

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Автор
Юрий БутусовЮрий Бутусов
Персона
Геннадий Кернес
Место
УкраинаХарьков
Источник
Источник:Facebook Юрия Бутусова
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Бутусов, ты редкое говно, которое само в своей жизни только и умеешь, что тявкой быть. Что плохого в том, что сильный уважаемый на Харьковской земле политик сделал комплимент Президенту? Ты долбанный жополиз, что углядел в этом негативного? Или крыша поехала , параноик
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Быдло из своего маргинального цензора тявкает на Кернеса! Картина- Слон и вошка!
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Dell Alex
Dell Alex
Юра всхрапнул ))) На дыбы встал ))) Заржал ))) Юра, ты конь, понимаешь? Педальный. И наивный, как чукотская девушка )))
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Україночка Щира
Україночка Щира
Dell Alex, вот думала, как бы ответить, и поняла, что вы дали лучший ответ. Вот действительно. Наивный, как чукотская девушка. А кого должен был поддержать Кернес? Газовую блядь? Ну-ну.
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