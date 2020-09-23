Кернеса выдвинули в мэры Харькова и сказали, когда он вернется из Германии

Глава Харькова Геннадий Кернес, который лечится в Германии от осложнений от COVID-19, скоро вернется в город.

Такое заявление в среду, 23 сентября на партконференции "Блок Кернеса – Успешный Харьков", сделал заместитель мэра Игорь Терехов, передает "Суспільне". Отметим, что политсила утвердила Кернеса кандидатом на должность Харьковского городского головы на местных выборах 2020 года.

"Его жизнедеятельности ничего не угрожает, однозначно. Сегодня он проходит курс реабилитации в связи с болезнью и в ближайшее время, я уверен, вернется в город Харьков", – сообщил чиновник.

При этом Терехов не уточнил сроков возвращения Кернеса.

"Все инсинуации по поводу здоровья Харьковского городского головы Геннадия Кернеса надуманные. Надуманные нашими политическими оппонентами специально для того, чтобы, по их мнению, снизить рейтинг Харьковского городского головы", – добавил он.

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