Кернеса снова будут судить за похищение евромайдановцев

Полтавский апелляционный суд вернул на судебное рассмотрение дело против харьковского мэра Геннадий Кернес и его охранников по обвинению в похищениях и пытках участников Евромайдана.

Как сообщает "Редпост", решение было принято в пятницу, 31 января.

Теперь дело вернут в Киевский районный суд Полтавы, будет назначен новый судья. Также обвинению необходимо заново предоставить доказательную базу и свидетелей.

Судебное заседание по делу Кернеса Редпост

Во время заседания в суд поступило постановление ГПУ об изменении представителей гособвинения.

Защита заявила, что постановление содержит некоторые расхождения по поводу изменения и определения группы прокуроров. "Группа прокуроров меняется только в том случае, если ни один из 19, которые представляли гособвинение, не могут в дальнейшем представлять обвинение", – отметила Лидия Изотова.

Сторона защиты по делу Кернеса Редпост

Впрочем, коллегия судей сочла, что полномочия прокуроров являются законными. А новый состав гособвинения заявил, что прокуроры по апелляционной жалобе высказались уже на прошлом заседании, и им добавить нечего.

Сторона обвинения по делу Кернеса Редпост

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский районный суд Полтавы 10 августа 2018 года закрыл дело против Кернеса. Причиной такого решения стало то, что прокуроры не явились на судебный процесс и не приняли участие в дебатах.

Позднее Генеральная прокуратура подала апелляционную жалобу.

Украинцев возмутило решение суда о закрытие дела, они сочли его необъективным.

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